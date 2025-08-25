Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

(GLO)- Sáng 25-8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự buổi làm việc về phía Tổ công tác của Bộ Chính trị có các đồng chí: Phan Đình Trạc-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đỗ Văn Chiến-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu quán triệt tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên tinh thần quán triệt của Chủ tịch nước Lương Cường, tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã báo cáo công tác chuẩn bị và các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Về công tác chuẩn bị Đại hội, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” của Bộ Chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Đồng thời, thành lập, kiện toàn 3 tiểu ban phục vụ Đại hội; triển khai xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, dự thảo Nghị quyết Đại hội; xây dựng phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tính đến ngày 25-8, 139/139 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cho các đảng bộ trực thuộc với 450 đại biểu chính thức. Theo đăng ký, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10-2025.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I gồm 3 phần chính, được chuẩn bị kỹ lưỡng, kết tinh trí tuệ tập thể và thể hiện được tầm nhìn chiến lược phát triển của tỉnh Gia Lai trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong đó, tiêu đề Báo cáo chính trị đã thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển để xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh khá của cả nước.

Về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ 2 tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định trước sáp nhập đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực với nhiều điểm sáng nổi bật; đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra.

Trong đó, tỉnh Bình Định đã hoàn thành và vượt 21/22 chỉ tiêu, tỉnh Gia Lai (cũ) hoàn thành và vượt 14/23 chỉ tiêu.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng-an ninh và an sinh xã hội; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân; xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng thời, Đảng bộ tỉnh xác định rõ 5 trụ cột tăng trưởng gồm: Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; tạo đột phá về phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững; phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hóa; phát triển dịch vụ cảng-logistics; phát triển đô thị nhanh và bền vững.

Cùng với đó, xác định 4 khâu đột phá là: Đổi mới xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách gắn với xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh-gọn-mạnh, có nền công vụ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế của tỉnh; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để tạo đột phá phát triển.

Đảng bộ tỉnh đề ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện 30 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2025-2030 phấn đấu đạt 10-10,5%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 6.300-6.500 USD; giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung cả nước; tỷ lệ che phủ rừng trên 46,5%.

Bên cạnh đó, hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên…

Phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 được chuẩn bị theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ.

Chủ tịch nước Lương Cường (giữa) kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai; đảm bảo đúng theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và bám sát các văn bản, hướng dẫn của Trung ương.

Cơ bản thống nhất với các dự thảo văn kiện trình đại hội, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ tỉnh Gia Lai cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Đảng bộ tỉnh cần khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của không gian phát triển mới; trong đó, đẩy mạnh phát triển nông-lâm nghiệp, công nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

﻿Ảnh: Trung Nghĩa

Cùng với đó, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đảng bộ tỉnh Gia Lai cần đảm bảo giữ vững quốc phòng-an ninh, thực hiện tốt công tác đối ngoại; xây dựng tuyến biên giới giáp với nước bạn Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đồng thời, xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh, gọn, mạnh, gần dân, sát dân; nhất là cấp xã phải thực sự vững mạnh.

Về phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch nước Lương Cường cơ bản thống nhất và lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.