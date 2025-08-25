Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC HẢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 25-8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự buổi làm việc về phía Tổ công tác của Bộ Chính trị có các đồng chí: Phan Đình Trạc-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đỗ Văn Chiến-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

z6942900663368-cf4a3b7069905758ee08805dd95e52e5.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu quán triệt tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên tinh thần quán triệt của Chủ tịch nước Lương Cường, tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã báo cáo công tác chuẩn bị và các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Về công tác chuẩn bị Đại hội, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” của Bộ Chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu.

z6942910018967-d485dba2603c35640a027082d27a5aa6.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Đồng thời, thành lập, kiện toàn 3 tiểu ban phục vụ Đại hội; triển khai xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, dự thảo Nghị quyết Đại hội; xây dựng phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tính đến ngày 25-8, 139/139 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cho các đảng bộ trực thuộc với 450 đại biểu chính thức. Theo đăng ký, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10-2025.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I gồm 3 phần chính, được chuẩn bị kỹ lưỡng, kết tinh trí tuệ tập thể và thể hiện được tầm nhìn chiến lược phát triển của tỉnh Gia Lai trong kỷ nguyên phát triển mới. Trong đó, tiêu đề Báo cáo chính trị đã thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển để xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh khá của cả nước.

Về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ 2 tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định trước sáp nhập đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực với nhiều điểm sáng nổi bật; đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra.

Trong đó, tỉnh Bình Định đã hoàn thành và vượt 21/22 chỉ tiêu, tỉnh Gia Lai (cũ) hoàn thành và vượt 14/23 chỉ tiêu.

z6942900361472-d1aa9dbedea2d8377db694a4a3511b8f.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng-an ninh và an sinh xã hội; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí, khát vọng vươn lên; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tư nhân; xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng thời, Đảng bộ tỉnh xác định rõ 5 trụ cột tăng trưởng gồm: Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; tạo đột phá về phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững; phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên lợi thế biển, sinh thái núi rừng, di sản văn hóa; phát triển dịch vụ cảng-logistics; phát triển đô thị nhanh và bền vững.

Cùng với đó, xác định 4 khâu đột phá là: Đổi mới xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách gắn với xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh-gọn-mạnh, có nền công vụ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế của tỉnh; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để tạo đột phá phát triển.

Đảng bộ tỉnh đề ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện 30 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2025-2030 phấn đấu đạt 10-10,5%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 6.300-6.500 USD; giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung cả nước; tỷ lệ che phủ rừng trên 46,5%.

Bên cạnh đó, hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên…

Phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 được chuẩn bị theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ.

z6942900597699-cb9583ae644e5de12d99b17c08a91a19.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường (giữa) kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai; đảm bảo đúng theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và bám sát các văn bản, hướng dẫn của Trung ương.

Cơ bản thống nhất với các dự thảo văn kiện trình đại hội, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ tỉnh Gia Lai cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Đảng bộ tỉnh cần khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của không gian phát triển mới; trong đó, đẩy mạnh phát triển nông-lâm nghiệp, công nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

z6942926281425-59e663cb62a097f2a8f1547d403706b4.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.
﻿Ảnh: Trung Nghĩa

Cùng với đó, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đảng bộ tỉnh Gia Lai cần đảm bảo giữ vững quốc phòng-an ninh, thực hiện tốt công tác đối ngoại; xây dựng tuyến biên giới giáp với nước bạn Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đồng thời, xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh, gọn, mạnh, gần dân, sát dân; nhất là cấp xã phải thực sự vững mạnh.

Về phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch nước Lương Cường cơ bản thống nhất và lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai phải lọt vào tốp đầu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Gia Lai phải lọt vào tốp đầu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 5-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Gia Lai đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo để giải quyết một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Phù Mỹ Bắc tập trung 3 khâu đột phá

Phù Mỹ Bắc tập trung 3 khâu đột phá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc tập trung 3 khâu đột phá để đưa địa phương phát triển bền vững, gồm: Cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp nhận góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp nhận góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Nhằm triển khai Kế hoạch số 04-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai mở địa chỉ email tiếp nhận ý kiến đóng góp đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Tối 22-8, tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn), Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào Đảng quang vinh” nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bình Hiệp tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao

Bình Hiệp tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao

Chính trị

(GLO)- Ngày 22-8, Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Một trong những nhiệm vụ Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới là tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao.

Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I

Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 22-8, Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được và đề ra nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn mới, quyết tâm đưa các địa phương bứt phá, phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Ánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Ly

Đồng chí Nguyễn Văn Ánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Ly

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 21 và 22-8, Đảng bộ xã Ia Ly tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện mở ra một giai đoạn mới đầy hứa hẹn cho xã sau khi sáp nhập thị trấn Ia Ly, xã Ia Kreng và xã Ia Mơ Nông. Đồng chí Nguyễn Văn Ánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Ðồng lòng chung sức, vững bước đi lên

Xã Bình Hiệp huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 21-8, Đảng bộ xã Đak Rong (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 138 đại biểu đại diện 358 đảng viên đến từ 23 tổ chức đảng trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cát Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đặt ra yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã phát triển nhanh và bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã HRa ra mắt đại hội. Ảnh Xuân Định

Xã Hra phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,89%

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 110 đại biểu chính thức. Một trong những chỉ tiêu quan trọng xã đặt ra trong nhiệm kỳ mới là nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63,89%.

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Ko lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 21-8.

Đồng bộ hạ tầng, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ

Đồng bộ hạ tầng, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển của Phù Mỹ Nam-trên cơ sở sáp nhập 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Tài, mở ra thời kỳ mới với tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Toàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt khi xã vừa được sáp nhập, mở ra vận hội mới cho phát triển, khẳng định sức mạnh đoàn kết, đồng thời xác định phương hướng, khát vọng vươn lên trong giai đoạn tới.

null