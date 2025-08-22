Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp nhận góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

(GLO)- Nhằm triển khai Kế hoạch số 04-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai mở địa chỉ email tiếp nhận ý kiến đóng góp đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai mở email tiếp nhận các ý kiến đóng góp tại địa chỉ: gopyvankien2025@gmail.com.

Thời gian tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ nay đến 15-9-2025.

Tất cả các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị sẽ được Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tổng hợp đầy đủ, xây dựng báo cáo và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) theo quy định.

Xem toàn văn dự tháo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.