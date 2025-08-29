Danh mục
Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện, báo cáo chính trị trình đại hội Đảng

MINH QUÂN
(GLO)- Ngày 28-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Hồ Thị Kim Thu-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao công tác soạn thảo; nội dung các văn kiện, báo cáo chính trị có nhiều đổi mới, ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, khái quát đầy đủ, toàn diện những vấn đề cốt lõi trong nhiệm kỳ vừa qua và những định hướng chiến lược trong giai đoạn tới.

quang-canh-hoi-nghi-lay-y-kien-gop-y-du-thao-cac-van-kien-bao-cao-chinh-tri-trinh-dai-hoi-dang.jpg

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh một số từ ngữ cho phù hợp thực tế; đồng thời, phải tổng hợp, kết nối các số liệu trên từng lĩnh vực của tỉnh Gia Lai mới sau khi sáp nhập.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng GRDP của tỉnh trong giai đoạn 5 năm tới đạt 2 con số, tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá.

Trong các nhiệm vụ, giải pháp, đại biểu cũng đề nghị cần phải có định hướng, quyết tâm mạnh mẽ trong đào tạo nguồn nhân lực giữa bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang thay đổi từng ngày.

Các chỉ tiêu ở một số lĩnh vực xã hội cần định lượng rõ bằng số liệu, tỷ lệ cụ thể, đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển con người toàn diện, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp...

Các ý kiến góp ý cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò của MTTQ trong củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động vì mục tiêu xây dựng, phát triển tỉnh Gia Lai; nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thị Kim Thu cho hay: Các ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng của đại biểu sẽ được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan gửi về Tiểu ban Văn kiện Đại hội theo quy định để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội.

null