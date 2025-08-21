Danh mục
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ AN TOÀN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

DUY ĐĂNG
(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Toàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt khi xã vừa được sáp nhập, mở ra vận hội mới cho phát triển, khẳng định sức mạnh đoàn kết, đồng thời xác định phương hướng, khát vọng vươn lên trong giai đoạn tới.

Nhiều kết quả nổi bật

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đối diện thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Toàn đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, đạt nhiều kết quả quan trọng.

bg6-1-duy-dang.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bìa phải) tham quan quy trình sản xuất thử nghiệm chè Tiến vua tại Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn (xã An Toàn). Ảnh: D.Đ

Trong công tác xây dựng Đảng, xã luôn chú trọng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiệm kỳ qua, xã đã kết nạp 66 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 333 đồng chí, sinh hoạt tại 15 chi bộ. Đội ngũ cán bộ, công chức được chuẩn hóa 100% về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý.

Về kinh tế, nông - lâm nghiệp tiếp tục là nền tảng chủ lực. Xã duy trì gần 207 ha lúa với năng suất 63 tạ/ha, sản lượng hơn 1.300 tấn; 145 ha mì cho sản lượng 1.740 tấn; cùng 7 ha cây ăn quả. Tổng đàn gia súc có 3.863 con, gia cầm hơn 4.500 con. Đặc biệt, diện tích rừng trồng đạt hơn

727 ha, đưa độ che phủ toàn xã lên 90,16%. Thu ngân sách năm 2024 đạt 22,4 tỷ đồng, tăng 1,22 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tổng vốn hơn 69 tỷ đồng từ các chương trình, dự án. Nhờ đó, đường bê tông liên thôn được mở rộng, hệ thống thủy lợi nâng cấp; 100% hộ dân có điện lưới, nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Các chương trình mục tiêu quốc gia mang lại hiệu quả rõ rệt. Xã đã đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới; 10 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao; thành lập 8 HTX nông nghiệp… góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa sâu rộng, 95% hộ đạt chuẩn văn hóa, 8/8 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng. Công tác y tế được nâng cao, tỷ lệ BHYT đạt 100%.

Ba đột phá chiến lược

Trên nền tảng thành tựu nhiệm kỳ qua, Đại hội Đảng bộ xã An Toàn lần thứ I xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2025 - 2030: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước; phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương; phát triển KT-XH nhanh, bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng An Toàn giàu bản sắc, vững bước đi lên.

them1-duydang.jpg
Từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách, nhiều hộ dân ở thôn 4 (xã An Toàn) phát triển kinh tế hiệu quả. Ảnh: D.Đ

Để hiện thực hóa, xã tập trung vào 3 khâu đột phá. Đó là, đột phá phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. An Toàn có nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo như Cổng trời, Đỉnh ngắm mây, thác Xrưng, thác Bhố… Đây là lợi thế để thu hút đầu tư, hình thành sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Tái cơ cấu nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, xã An Toàn chú trọng đưa KHKT vào canh tác, nâng cao năng suất lúa, mở rộng diện tích cây ăn quả, phát triển thêm cây dứa; chăn nuôi theo hướng bền vững, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Lâm nghiệp tiếp tục được đầu tư, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng KT-XH. Ưu tiên đầu tư đường giao thông liên thôn, mở rộng hệ thống điện, nước, xây mới chợ, trung tâm VH-TT, nâng cấp trạm y tế… Hạ tầng hiện đại sẽ tạo điều kiện cho thương mại - dịch vụ, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, qua đó thu hút nhiều nguồn lực đầu tư.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Toàn Đinh Văn Lớ khẳng định: 3 khâu đột phá là định hướng chiến lược, thể hiện khát vọng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Với sự đồng lòng, An Toàn sẽ tiếp tục đổi thay, vững bước trên con đường phát triển bền vững.

null