Xã Sơn Lang khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành kế hoạch, chương trình hành động

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Lang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 20-8.

Dự Đại hội còn có đồng chí Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Tỉnh ủy và 80 đảng viên đại diện cho 478 đảng viên của 31 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Minh Phương

Xã Sơn Lang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Sơn Lang (cũ) và Sơ Pai. Đảng bộ xã hiện có 478 đảng viên, sinh hoạt tại 31 tổ chức cơ sở đảng.

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân 2 xã Sơn Lang (cũ) và Sơ Pai đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống nhân dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả tích cực.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến; giáo dục và đào tạo được duy trì và nâng cao; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện.

Quốc phòng-an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Hệ thống chính trị được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến tích cực.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Sơn Lang xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng-an ninh, an sinh xã hội; phát triển nông-lâm nghiệp bền vững gắn với du lịch sinh thái, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Minh Phương

Nhiều chỉ tiêu được Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,9%/năm; thu nhập bình quân đầu người 68 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 0,95%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 78,24% trở lên; hoàn thành 100% các chỉ tiêu quốc phòng, quân sự địa phương…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải đề nghị Đảng bộ xã Sơn Lang tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đối số; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế; tập trung chỉ đạo cụ thể hóa 4 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá đã đề ra; chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ, với phương châm "6 rõ" và tinh thần "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt".

Mặt khác, đồng chí Phạm Thị Tố Hải cũng đề nghị Đảng bộ xã tập trung quy hoạch và huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng trung tâm xã Sơn Lang, tạo bước chuyển mạnh về không gian đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Lang nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Phương

Phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp và du lịch theo hướng bền vững, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ sản phẩm; xây dựng các vùng sản xuất tập trung, chuỗi giá trị nông sản chủ lực, điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu; nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung" đi đôi với giữ vững kỷ cương.

Tạo sự đột phá trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy xã Sơn Lang nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 19 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Vĩnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.