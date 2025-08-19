Phát huy nội lực, Sơn Lang tự tin vươn lên

(GLO)- Những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ 2020-2025 chính là nền tảng vững chắc giúp Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) tự tin vươn lên, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Xã Sơn Lang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Sơn Lang (cũ) và Sơ Pai, diện tích hơn 451 km², dân số 11.106 người; Đảng bộ xã hiện có 478 đảng viên, sinh hoạt tại 31 tổ chức cơ sở đảng.

Xã Sơn Lang sẽ tập trung thực hiện quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, tạo chuyển biến mạnh về không gian đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch. Ảnh: Minh Phương

Nhiều dấu ấn nổi bật

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cơ cấu kinh tế xã Sơn Lang (cũ) tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, nông - lâm nghiệp chiếm 78%; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt hơn 95,4 tỷ đồng, tăng hơn 9,1 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân hơn 50,4 triệu đồng/người/năm. Đáng chú ý, vùng chuyên canh cà phê được mở rộng, hình thành nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,91%; hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 97,35%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 77,73%. 100% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 44 đảng viên mới; trên 90% chi bộ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét.

Sơn Lang tập trung tái cơ cấu nông - lâm nghiệp, mở rộng diện tích cây trồng chủ lực, phát triển lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng. Ảnh: Minh Phương

Trong khi đó, xã Sơ Pai ghi dấu ấn giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp đạt trên 260 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với đầu nhiệm kỳ; diện tích gieo trồng hằng năm hơn 3.000 ha, đạt 106,3% chỉ tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đạt 51,56 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,05%; 95% lao động trong độ tuổi có việc làm, trong đó 70,69% qua đào tạo. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ; 2/2 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% dân số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mức cao; công tác phát triển đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu...

Định hướng chiến lược, tạo đà bứt phá

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Sơn Lang xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội; phát triển nông - lâm nghiệp bền vững gắn với du lịch sinh thái, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại làng du lịch cộng đồng Đăk Asêl (xã Sơn Lang). Ảnh: Minh Phương

Ba khâu đột phá được ưu tiên gồm: Quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng trung tâm xã, tạo chuyển biến mạnh về không gian đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch. Phát triển nông - lâm nghiệp và du lịch theo hướng bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng vùng sản xuất tập trung, chuỗi giá trị nông sản chủ lực, điểm du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả.

Trong phát triển kinh tế, xã tập trung tái cơ cấu nông - lâm nghiệp, mở rộng diện tích cây trồng chủ lực như cà phê, sầu riêng, cây ăn quả, dược liệu; phát triển lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng, xây dựng thương hiệu, mã vùng trồng cho nông sản. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi an toàn.

Đồng thời, mở rộng thương mại - dịch vụ thiết yếu tại trung tâm xã và các cụm dân cư. Chú trọng phát triển du lịch cộng đồng gắn bảo tồn văn hóa và cảnh quan, khai thác hiệu quả tiềm năng thác K50, rừng nguyên sinh, bản sắc văn hóa dân tộc Bana; phát triển mô hình homestay, farmstay, sản phẩm OCOP…

Ngoài ra, xã cũng xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là khâu then chốt, tập trung nâng cao chất lượng cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng số. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, chú trọng phát triển đảng viên trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số, người uy tín trong cộng đồng. Giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho KT-XH phát triển.

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Lang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, phát triển toàn diện, đưa Sơn Lang trở thành điểm sáng của tỉnh.