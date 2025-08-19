Xã Chư Krey phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới

(GLO)- Sáng 19-8, Đảng bộ xã Chư Krey (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 119 đại biểu đại diện cho 331 đảng viên đến từ 23 tổ chức đảng trực thuộc. Trong nhiệm kỳ mới, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo huyện Kông Chro (cũ) và các xã, thị trấn qua các thời kỳ.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của địa phương sau khi sáp nhập 2 xã An Trung và Chư Krey (cũ).

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Sang

Trong nhiệm kỳ qua, dù đối diện nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các xã trước sáp nhập đã phát huy tinh thần đoàn kết, tận dụng thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung triển khai quyết liệt nghị quyết đại hội và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, xã An Trung đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu với giá trị sản xuất bình quân tăng 21,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/năm. Xã Chư Krey (cũ) đạt và vượt 12/19 chỉ tiêu với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 20,5 triệu đồng/năm.

Hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước hoàn thiện, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông được đầu tư nâng cấp. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển; một số sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Ngọc Sang

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Số chi bộ, đảng viên tăng (An Trung kết nạp thêm 36 đảng viên, Chư Krey kết nạp 33 đảng viên).

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, xã An Trung đạt 12/19 tiêu chí, hoàn thành xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu trong đồng bào dân tộc thiểu số; xã Chư Krey đạt 14/19 tiêu chí (tăng 2 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ).

Các đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030.

﻿Ảnh: Ngọc Sang

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Chư Krey phấn đấu hằng năm các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%; phát triển đảng viên mới bình quân hằng năm đạt trên 3% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,14%/năm; thu ngân sách đạt 3,7 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,76%/năm…

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, xã đề ra 5 khâu đột phá. Đó là, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, thủy lợi, hạ tầng số; khai thác tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa, năng lượng tái tạo, thương mại dịch vụ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị Đảng bộ xã Chư Krey tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá đã đề ra; đồng thời, nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng kế hoạch hành động sát thực tiễn, không để khoảng trống, gián đoạn trong lãnh đạo, điều hành.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương, Đảng bộ xã tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật-xã hội, đặc biệt chú trọng hạ tầng giao thông, dịch vụ, hệ thống thủy lợi...

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế cạnh tranh, giá trị, hiệu quả cao; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa và dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hoàn thiện các công trình phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí cán bộ và chính sách cán bộ. Tăng cường chất lượng kết nạp đảng viên mới. Chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Krey nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Ngọc Sang

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh xã cần thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội theo hướng gần dân, sát phong trào, thiết thực, hiệu quả; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự chung sức, đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển địa phương.

“Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Chư Krey nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đề ra, đưa xã nhà phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong thời gian tới”-Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho hay.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy xã Chư Krey nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí; đồng chí Đinh Văn Súy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.