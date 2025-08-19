Chư Krey chuyển biến mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu bứt phá

(GLO)- Ngày 19-8, Ðảng bộ xã Chư Krey (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đảng bộ xã hiện có 23 chi bộ trực thuộc, 331 đảng viên.

Xã Chư Krey được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Chư Krey (cũ) và An Trung (huyện Kông Chro cũ), diện tích hơn 195,5 km², dân số 9.286 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 62,93%.

Vượt khó vươn lên, nhiều thành tựu nổi bật

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã An Trung hoàn thành và vượt 17/21 chỉ tiêu, giá trị sản xuất tăng bình quân 21,5%/năm, thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng/người/năm. Xã Chư Krey đạt và vượt 12/19 chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8%/năm, thu nhập bình quân 20,5 triệu đồng/người/năm.

Người dân làng Hrach (xã Chư Krey) thu hoạch lúa. Ảnh: Minh Triều

Nông nghiệp có bước tiến mạnh mẽ. Diện tích gieo trồng của An Trung đạt 7.235 ha, Chư Krey đạt 1.917 ha. Nhiều mô hình canh tác mới phát huy hiệu quả trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chăn nuôi phát triển mạnh với tổng đàn gia súc An Trung đạt 10.738 con, Chư Krey 3.046 con. Lâm nghiệp được chú trọng, trồng mới 360 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ lên 35,2%.

Hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hoàn thiện, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông được nâng cấp; đến cuối năm 2024, mạng 4G, 5G phủ sóng toàn bộ thôn, làng. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, một số sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. An Trung kết nạp 36 đảng viên mới, Chư Krey kết nạp 33 đảng viên mới; 100% chi bộ thôn, làng có chi ủy. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh đến lớp đạt trên 98%, 75% trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 82,41%; hộ nghèo giảm bình quân 5 - 6%/năm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Xã An Trung hoàn thành 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, và xây dựng được làng nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; còn xã Chư Krey đạt 14/19 tiêu chí, tăng 2 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ.

Khát vọng bứt phá

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Chư Krey có nhiều thuận lợi khi quy mô diện tích và dân số mở rộng; tiềm năng phát triển nông nghiệp, dịch vụ dồi dào; hạ tầng giao thông được cải thiện nhờ tuyến đường Trường Sơn Đông; tình hình chính trị, xã hội ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Diện mạo xã Chư Krey ngày càng khởi sắc. Ảnh: Minh Triều

Đảng bộ xã đề ra phương châm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững.

Xác định khâu đột phá là chìa khóa, xã đề ra 5 định hướng trọng tâm. Đó là, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, thủy lợi, hạ tầng số. Khai thác tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa, năng lượng tái tạo, thương mại dịch vụ.

Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2030.

Các giải pháp được triển khai đồng bộ. Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư; phát triển vùng chuyên canh (mía, mì, rau quả sạch, dược liệu), xây dựng mô hình chăn nuôi tập trung, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, cùng sự đồng thuận của nhân dân và hỗ trợ của các cấp, xã Chư Krey đặt mục tiêu tạo bước đột phá toàn diện, nâng cao đời sống của người dân, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo.