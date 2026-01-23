Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất

(GLO)- Theo chương trình làm việc, sáng nay (23-1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Trong ngày làm việc thứ 4, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 Ủy viên; trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Theo Quyết định số 190-QĐ/TW ngày 10-10-2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng, việc bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng được tiến hành tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Theo quy trình, Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ bầu ra Đoàn Chủ tịch hội nghị để điều hành nội dung bầu cử các chức danh Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Quy trình bầu Bộ Chính trị qua 9 bước. Đoàn Chủ tịch Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ báo cáo về đề án và đề nghị số lượng Ủy viên Bộ Chính trị cần bầu. Sau khi hội nghị thảo luận, biểu quyết về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Đoàn Chủ tịch báo cáo danh sách nhân sự được Trung ương khóa trước đề cử vào Bộ Chính trị.

Tiếp theo, Trung ương tiến hành ứng cử, đề cử và họp tổ để thảo luận. Đoàn Chủ tịch sẽ tổng hợp danh sách, trình Hội nghị biểu quyết thông qua và tiến hành bỏ phiếu, công bố kết quả.

Quy trình bầu Tổng Bí thư có 5 bước. Đoàn Chủ tịch báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn Tổng Bí thư và dự kiến nhân sự Tổng Bí thư được Trung ương khoá trước giới thiệu, ý kiến giới thiệu của Bộ Chính trị khoá mới, kết quả giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư của Đại hội để hội nghị tham khảo.

Sau khi họp tổ để thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử, Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách trình Trung ương quyết định, rồi tiến hành bỏ phiếu và công bố kết quả bầu cử.

Quy trình bầu Ban Bí thư gồm 8 bước. Tổng Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng báo cáo về đề án và đề nghị số lượng Ủy viên Ban Bí thư cần bầu để hội nghị thảo luận, biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch báo cáo danh sách những đồng chí được Trung ương khoá trước đề cử vào Ban Bí thư; tiếp đó là ứng cử, đề cử và Trung ương họp tổ để thảo luận. Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách để Trung ương quyết định, sau đó tiến hành bỏ phiếu và công bố kết quả bầu cử.

Quy trình bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 7 bước. Đoàn Chủ tịch báo cáo về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương để hội nghị xem xét, biểu quyết.

Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch đề cử danh sách do Bộ Chính trị khoá trước giới thiệu bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ý kiến của Bộ Chính trị khoá mới. Sau khi tiến hành ứng cử, đề cử, Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách báo cáo hội nghị xem xét, quyết định rồi tiến hành bầu cử và công bố kết quả.

Còn quy trình bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra 5 bước. Sau khi Đoàn Chủ tịch báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; nhân sự được Trung ương khoá trước dự kiến giới thiệu (nếu có) và ý kiến giới thiệu của Bộ Chính trị khoá mới, hội nghị tiến hành ứng cử, đề cử.

Tiếp theo, Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách để Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV quyết định và biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử. Việc bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả được tiến hành ngay sau đó.

Chiều nay (23-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tiến hành họp phiên bế mạc.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những nội dung mới nhất về Đại hội.

