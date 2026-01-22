Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ càng được quan tâm đặc biệt trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng diễn ra khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Đại hội khẳng định xây dựng đội ngũ cán bộ là trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển mới. Ảnh: TTXVN

Yêu cầu mới đối với công tác xây dựng Đảng

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt hơn; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen.

Ở trong nước, công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ được đẩy mạnh; quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế sâu rộng đặt ra những yêu cầu mới đối với năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện.

Thực tiễn đó đòi hỏi Đảng phải không ngừng nâng cao năng lực cầm quyền, sức chiến đấu và bản lĩnh chính trị. Xây dựng Đảng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt; trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ được xem là “then chốt của then chốt”, là khâu quyết định trực tiếp đến chất lượng hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đại hội XIV không chỉ tổng kết sâu sắc chặng đường đã qua, mà còn mở ra tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Muốn hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, trước hết phải có đội ngũ cán bộ thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh và tinh thần cống hiến.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm, khâu đột phá trong xây dựng Đảng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định:“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ để hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”.

Tư tưởng đó không chỉ là sự đúc kết từ thực tiễn cách mạng phong phú của Người, mà còn là chân lý xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ta qua các thời kỳ. Bởi lẽ, mọi đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng chỉ có thể đi vào cuộc sống thông qua đội ngũ cán bộ - những người trực tiếp tổ chức thực hiện, vận động quần chúng và biến ý chí chính trị thành hành động cách mạng cụ thể.

Từ thực tiễn hơn 96 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 40 năm đổi mới đất nước, Đại hội XIV khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”.

Thực tế cho thấy, ở đâu xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, phong cách gần dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thì ở đó phong trào phát triển, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố.

Ngược lại, những nơi xảy ra tình trạng cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; né tránh trách nhiệm, thiếu gương mẫu, thì không chỉ làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý, mà còn trực tiếp làm tổn hại đến uy tín, vai trò cầm quyền của Đảng.

Chính vì vậy, Đại hội XIV tiếp tục khẳng định xây dựng đội ngũ cán bộ là trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, đồng thời nhấn mạnh đây là khâu đột phá có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.

Cách tiếp cận này thể hiện sự nhất quán trong tư duy chiến lược của Đảng: Muốn xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện thì trước hết phải xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo tinh thần Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ hiện nay không chỉ dừng lại ở việc “đủ” về cơ cấu, số lượng, mà quan trọng hơn là phải “mạnh” về chất lượng, thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh và tinh thần cống hiến.

Cán bộ phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, khả năng thích ứng nhanh với những biến động phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế. Đồng thời, cán bộ phải luôn đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Một điểm nhấn quan trọng của Đại hội XIV là yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần hành động mạnh mẽ, khắc phục triệt để tình trạng “sợ sai, sợ trách nhiệm”, tư duy an toàn, né tránh, đùn đẩy công việc.

Trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nếu cán bộ thiếu bản lĩnh, thiếu quyết đoán, không dám đổi mới thì sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển, thậm chí làm chậm bước tiến của đất nước. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung” không chỉ là yêu cầu về phẩm chất cá nhân, mà còn là đòi hỏi khách quan của sự nghiệp đổi mới và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu về công tác cán bộ. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, đội ngũ cán bộ còn giữ vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ trận địa tư tưởng.

Cán bộ không chỉ là người triển khai nghị quyết, chính sách, mà còn là người trực tiếp định hướng nhận thức xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân.

Mỗi cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, phải thực sự là “người gác cửa” vững vàng trên mặt trận tư tưởng, có khả năng nhận diện đúng - sai, chủ động phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng lập luận sắc bén, bằng thực tiễn sinh động và uy tín cá nhân.

Có thể khẳng định, xây dựng đội ngũ cán bộ không chỉ là một nội dung trong công tác xây dựng Đảng, mà là nhân tố quyết định chất lượng của toàn bộ quá trình lãnh đạo và cầm quyền của Đảng.

Đặt công tác cán bộ ở vị trí trọng tâm, coi đây là khâu đột phá chính là sự lựa chọn đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIV.

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng thực chất, hiệu quả

Để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu theo tinh thần Đại hội XIV, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng thực chất, hiệu quả.

Trước hết, phải làm tốt công tác đánh giá cán bộ, coi đây là khâu “mở đầu nhưng quyết định” của toàn bộ quy trình. Đánh giá cán bộ phải dựa trên kết quả, sản phẩm cụ thể, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và sự tín nhiệm của nhân dân; kiên quyết khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, nể nang, cào bằng.

Hai là, cần chú trọng rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thực hiện thường xuyên, thực chất, gắn với “tự soi, tự sửa”, coi đó là yêu cầu tự thân của mỗi cán bộ. Nêu gương không chỉ bằng lời nói mà phải bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả công việc và sự tận tụy trong phục vụ nhân dân.

Ba là, gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kiểm soát quyền lực phải được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, không để tồn tại “khoảng trống” hay “điểm mù”. Nhất quán phương châm “phòng ngừa từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó, phòng là chính, cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, đột phá.

Việc xử lý sai phạm của cán bộ phải nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, qua đó góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân.

* * *

Đại hội XIV mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước với khát vọng lớn và yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Trong tiến trình đó, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ tâm, đủ tầm, đủ uy tín chính là trọng tâm của công tác xây dựng Đảng.

Làm tốt công tác cán bộ không chỉ bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn, hiệu quả của Đảng, mà còn tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu phát triển Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.