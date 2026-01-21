Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

BÁ TRÍ
(GLO)- Ngày 21-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (từ 1-7-2025 đến nay) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

pho-bi-thu-tinh-uy-chau-ngoc-tuan-lam-viec-voi-ban-to-chuc-tinh-uy.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng bộ tỉnh hiện có 139 đảng bộ trực thuộc (gồm 135 đảng bộ xã, phường, 4 đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng); 1.950 tổ chức cơ sở đảng (313 đảng bộ cơ sở và 1.637 chi bộ cơ sở), với tổng số 147.994 đảng viên.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, tích cực hướng dẫn ban xây dựng Đảng các đảng ủy xã, phường và ban tổ chức các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình công tác xây dựng Đảng.

Đáng chú ý, Ban đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh; nhất là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp thành công, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng với đó là tham mưu thực hiện đạt yêu cầu Nghị quyết số 18 (khóa XII) và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII); triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới; đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng Đảng.

Tại buổi làm việc, bên cạnh ghi nhận những cố gắng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng như các ban xây dựng Đảng các đảng ủy xã, phường và ban tổ chức các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và năm 2026 đảm bảo chất lượng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, đối với việc cụ thể hóa các văn bản của Trung ương mới ban hành mà chưa có tiền lệ, Ban cần lấy ý kiến đối tượng tác động, trước khi tham mưu cấp trên.

Đối với việc giám sát công tác xây dựng đảng ở cơ sở, cần kiểm tra quy chế làm việc, 5 phương thức lãnh đạo và 5 nguyên tắc sinh hoạt đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, đồng chí Châu Ngọc Tuấn chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện chủ trương của Thường trực Ban Bí thư về giảm họp, giảm báo cáo nhưng vẫn nắm chắc tình hình cơ sở. Muốn vậy, phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy cần linh hoạt và sáng tạo trong cách thức phổ biến thông tin đến chi bộ, tùy theo đảng viên ở các vùng đô thị, nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có sự biên tập nội dung và hướng dẫn phù hợp, đảm bảo mọi đảng viên đều nắm bắt được nghị quyết của Đảng để làm theo; góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và vận hành chính quyền 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey ngày 16-1.

Chủ động, linh hoạt, bám sát các mốc thời gian để tổ chức thành công cuộc bầu cử

Chính trị

(GLO)- Ngày 16-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Tin tức

(GLO)- Chiều 15-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu (xã Lơ Pang). Hoạt động được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan Đảng với cơ sở, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Chính trị

(GLO)- Chiều 15-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Đak Rong.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2026.

Tập trung thực hiện tốt công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp

Tin tức

(GLO)- Sáng 15-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam

Tin tức

(GLO)- Chiều 14-1, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tuy Phước và phường Quy Nhơn Nam.

Xã Đức Cơ phải nêu cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị bầu cử

Xã Đức Cơ phải nêu cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị bầu cử

Tin tức

(GLO)- Ngày 14-1, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Đức Cơ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Thống Nhất

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Chính trị

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với phường Thống Nhất về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 2 xã Phù Cát và Hội Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương

Tin tức

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phù Cát và Hội Sơn.

Đồng chí Mai Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây

Tin tức

(GLO)- Chiều 9-1, Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Mai Việt Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây.

Giới thiệu ông Đoàn Hữu Dũng-Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Giới thiệu Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Đoàn Hữu Dũng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Tin tức

(GLO)- Chiều 9-1, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng chủ trì hội nghị.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây

Tin tức

(GLO)- Ngày 9-1, Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây.

Bầu cử và vai trò quyết định của nhân dân

Bầu cử và vai trò quyết định của nhân dân

Tin tức

(GLO)- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân - nơi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp, tập trung và rõ nét nhất.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Tin tức

(GLO)- Sáng 6-1, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đến bạn đọc.

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Tin tức

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

null