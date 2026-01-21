Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

(GLO)- Ngày 21-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (từ 1-7-2025 đến nay) và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Hoàng

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng bộ tỉnh hiện có 139 đảng bộ trực thuộc (gồm 135 đảng bộ xã, phường, 4 đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng); 1.950 tổ chức cơ sở đảng (313 đảng bộ cơ sở và 1.637 chi bộ cơ sở), với tổng số 147.994 đảng viên.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, tích cực hướng dẫn ban xây dựng Đảng các đảng ủy xã, phường và ban tổ chức các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình công tác xây dựng Đảng.

Đáng chú ý, Ban đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh; nhất là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp thành công, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng với đó là tham mưu thực hiện đạt yêu cầu Nghị quyết số 18 (khóa XII) và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII); triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới; đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng Đảng.

Tại buổi làm việc, bên cạnh ghi nhận những cố gắng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng như các ban xây dựng Đảng các đảng ủy xã, phường và ban tổ chức các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và năm 2026 đảm bảo chất lượng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, đối với việc cụ thể hóa các văn bản của Trung ương mới ban hành mà chưa có tiền lệ, Ban cần lấy ý kiến đối tượng tác động, trước khi tham mưu cấp trên.

Đối với việc giám sát công tác xây dựng đảng ở cơ sở, cần kiểm tra quy chế làm việc, 5 phương thức lãnh đạo và 5 nguyên tắc sinh hoạt đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, đồng chí Châu Ngọc Tuấn chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện chủ trương của Thường trực Ban Bí thư về giảm họp, giảm báo cáo nhưng vẫn nắm chắc tình hình cơ sở. Muốn vậy, phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy cần linh hoạt và sáng tạo trong cách thức phổ biến thông tin đến chi bộ, tùy theo đảng viên ở các vùng đô thị, nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có sự biên tập nội dung và hướng dẫn phù hợp, đảm bảo mọi đảng viên đều nắm bắt được nghị quyết của Đảng để làm theo; góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đề ra.