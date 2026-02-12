Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh

(GLO)- Chiều 12-2, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết đồng chí Phạm Văn Thanh - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhân dịp chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (giữa) trao quà Tết cho đồng chí Phạm Văn Thanh (bìa phải). Ảnh: Minh Hoàng

Trong không khí hân hoan chuẩn bị đón mừng năm mới, đồng chí Rah Lan Chung đã thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2026.

Theo đó, trong 6 tháng sau khi sáp nhập, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số. Đồng chí Rah Lan Chung mong muốn với kinh nghiệm của mình, đồng chí Phạm Văn Thanh sẽ tiếp tục theo dõi, đóng góp ý kiến để xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, đồng chí Rah Lan Chung chúc đồng chí Phạm Văn Thanh và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thanh bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bản lĩnh và quyết tâm cao, lãnh đạo tỉnh sẽ tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, khai thác hết mọi tiềm năng, thế mạnh vốn có, đưa tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.