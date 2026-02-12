Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

(GLO)- Ngày 12-2, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Theo đó, đoàn đã đến thăm gia đình đồng chí Nay Phin - nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến và thăm gia đình các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Vỹ Hà, Phạm Thế Dũng, Võ Ngọc Thành.

Chủ tịch Phạm Anh Tuấn dâng hương đồng chí Nay Phin - nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến. Ảnh: R'Piên

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao các phần quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến các gia đình; đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình; bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh qua các thời kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, những đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã đặt nền móng vững chắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh; đồng thời, nhấn mạnh, kinh nghiệm, tâm huyết và trí tuệ của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh là tài sản quý đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) thăm, chúc Tết đồng chí Nguyễn Vỹ Hà. Ảnh: R'Piên

Đồng chí Phạm Anh Tuấn mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, vì sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; đồng thời, tin tưởng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Gia Lai sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vững bước phát triển, đi lên trong kỷ nguyên mới của dân tộc.