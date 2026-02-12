Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

NHÂM DUNG
(GLO)- Ngày 12-2, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Theo đó, đoàn đã đến thăm gia đình đồng chí Nay Phin - nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến và thăm gia đình các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Vỹ Hà, Phạm Thế Dũng, Võ Ngọc Thành.

chu-tich-pham-anh-tuan-dang-huong-dong-chi-nay-phin-nguyen-chu-tich-uy-ban-hanh-chinh-khang-chien.jpg
Chủ tịch Phạm Anh Tuấn dâng hương đồng chí Nay Phin - nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến. Ảnh: R'Piên

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trao các phần quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến các gia đình; đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình; bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh qua các thời kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, những đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã đặt nền móng vững chắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh; đồng thời, nhấn mạnh, kinh nghiệm, tâm huyết và trí tuệ của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh là tài sản quý đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-tham-chuc-tet-dong-chi-nguyen-vy-ha.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) thăm, chúc Tết đồng chí Nguyễn Vỹ Hà. Ảnh: R'Piên

Đồng chí Phạm Anh Tuấn mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, vì sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; đồng thời, tin tưởng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Gia Lai sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vững bước phát triển, đi lên trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các xã và tặng quà gia đình chính sách

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các xã và tặng quà gia đình chính sách

Thời sự

(GLO)- Ngày 11-2, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết các xã: Ya Hội, Ya Ma, Kông Chro, SRó, Đăk Song, Chơ Long, Chư Krey và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở các địa phương này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết một số đơn vị và nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết một số đơn vị và nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 10-2, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết một số đơn vị và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo thăm, chúc Tết

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo đến thăm, chúc Tết

Thời sự

(GLO)- Chiều 9-2, tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Tòa Giám mục Giáo phận Quy Nhơn và đoàn các tổ chức Cao Đài đến thăm, chúc Tết.

HĐND tỉnh Gia Lai tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026

Tin tức

(GLO)- Chiều 9-2, các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà người có công và hộ nghèo, cận nghèo

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà người có công và hộ nghèo, cận nghèo

Thời sự

(GLO)- Ngày 8-2, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.

Đoàn Công tác Quốc hội thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động khó khăn phường Pleiku

Đoàn Công tác Quốc hội thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động khó khăn phường Pleiku

Thời sự

(GLO)- Ngày 8-2, tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác do ông Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã thăm, trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn phường Pleiku nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

