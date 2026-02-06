Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết gia đình chính sách và nguyên lãnh đạo tỉnh

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Sáng 6-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà gia đình ông Đặng Thanh Mộ (thôn Nho Lâm, xã Tuy Phước Bắc). Ảnh: X.Đ.

Đoàn đã đến thăm các gia đình ông Đặng Thanh Mộ (thương binh 21%, thôn Nho Lâm, xã Tuy Phước Bắc), bà Nguyễn Thị Cúc (thân nhân liệt sĩ, thôn Vinh Quang 1, xã Tuy Phước Đông), bà Nguyễn Thị Lựu (thương binh, cựu tù chính trị, nạn nhân chất độc da cam, thôn Công Chánh, xã Tuy Phước), bà Nguyễn Thị Thơm (thân nhân liệt sĩ, thôn Cảnh An 2, xã Tuy Phước Tây).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, điều kiện sinh hoạt của các gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, Chủ tịch UBND tỉnh chúc các gia đình chính sách đón Tết vui tươi, đầm ấm, an lành; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng giáo dục thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà bà Nguyễn Thị Lựu (thôn Công Chánh, xã Tuy Phước). Ảnh: X.Đ.

Trong chương trình công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đến thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Lê Hữu Lộc và Trần Văn Nhẫn - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các đồng chí và gia đình; bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo đối với sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (phải) chúc Tết gia đình đồng chí Trần Văn Nhẫn - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: X.Đ.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (trái) chúc Tết đồng chí Lê Hữu Lộc - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: X.Đ.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Dịp này, đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng đến thăm gia đình, thắp hương viếng đồng chí Tô Đình Cơ - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và đồng chí Phạm Chí Công - nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết tại xã Sơn Lang.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết tại xã Sơn Lang

(GLO)- Sáng 6-2, đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân dân và một số đơn vị trên địa bàn xã Sơn Lang.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang

Thời sự

(GLO)- Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 5-2, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà động viên các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới

Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới

Thời sự

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5/2/2026.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm, làm việc tại các đơn vị y tế ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, làm việc tại các đơn vị y tế ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 3-2, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, chúc Tết tại các phường Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam và Tam Quan

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, chúc Tết tại các đơn vị và gia đình người có công

Thời sự

(GLO)- Sáng 3-2, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi; thăm, chúc Tết các đơn vị và gia đình người có công trên địa bàn các phường Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam và Tam Quan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm Căn cứ địa cách mạng Khu 10 và tặng quà tại xã Krong

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm Di tích Căn cứ địa cách mạng Khu 10 và tặng quà tại xã Krong

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3-2, đoàn công tác do đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm Khu di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10 và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Krong.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm Nhà lưu niệm Chi bộ Vạn Đức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trường Quốc học Quy Nhơn và Chi bộ Vạn Đức

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), ngày 3-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trường Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) và Nhà lưu niệm Chi bộ Vạn Đức (xã Vạn Đức).

