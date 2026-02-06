Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết gia đình chính sách và nguyên lãnh đạo tỉnh

(GLO)- Sáng 6-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà gia đình ông Đặng Thanh Mộ (thôn Nho Lâm, xã Tuy Phước Bắc). Ảnh: X.Đ.

Đoàn đã đến thăm các gia đình ông Đặng Thanh Mộ (thương binh 21%, thôn Nho Lâm, xã Tuy Phước Bắc), bà Nguyễn Thị Cúc (thân nhân liệt sĩ, thôn Vinh Quang 1, xã Tuy Phước Đông), bà Nguyễn Thị Lựu (thương binh, cựu tù chính trị, nạn nhân chất độc da cam, thôn Công Chánh, xã Tuy Phước), bà Nguyễn Thị Thơm (thân nhân liệt sĩ, thôn Cảnh An 2, xã Tuy Phước Tây).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, điều kiện sinh hoạt của các gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, Chủ tịch UBND tỉnh chúc các gia đình chính sách đón Tết vui tươi, đầm ấm, an lành; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng giáo dục thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà bà Nguyễn Thị Lựu (thôn Công Chánh, xã Tuy Phước). Ảnh: X.Đ.

Trong chương trình công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đến thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Lê Hữu Lộc và Trần Văn Nhẫn - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các đồng chí và gia đình; bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo đối với sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (phải) chúc Tết gia đình đồng chí Trần Văn Nhẫn - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: X.Đ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (trái) chúc Tết đồng chí Lê Hữu Lộc - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: X.Đ.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Dịp này, đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng đến thăm gia đình, thắp hương viếng đồng chí Tô Đình Cơ - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và đồng chí Phạm Chí Công - nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.