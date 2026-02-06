Bộ Tư lệnh Quân khu I, Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, sáng 6-2, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu I, Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu I do Thiếu tướng Chia Sa Rin - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu I. Ảnh: Quang Tấn

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đón tiếp trọng thị đoàn.

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán 2026, Thiếu tướng Chia Sa Rin đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Chia Sa Rin khẳng định: Thời gian qua, cùng với mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia, quan hệ giữa tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu I luôn được gìn giữ, phát huy thông qua sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, lực lượng vũ trang 2 bên trong bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới giáp ranh giữa 2 nước. Qua đó, góp phần tạo môi trường hòa bình, hữu nghị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 2 đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà Bộ Tư lệnh Quân khu I. Ảnh: Quang Tấn

Nhân dân Campuchia luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam đối với đất nước, nhân dân Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh chống quân xâm lược, đặc biệt là vai trò quan trọng trong việc giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt, hồi sinh và phát triển như hôm nay.

Do đó, với chức trách, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư lệnh Quân khu I sẽ chỉ đạo lực lượng vũ trang trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của tỉnh Gia Lai trong giữ gìn khu vực biên giới 2 nước hòa bình, ổn định, phát triển.

Đồng thời, tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Đội K52 của tỉnh Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Trân trọng cảm ơn đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu I, Quân đội Hoàng gia Campuchia đã dành thời gian sang thăm, chúc Tết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh vui mừng thông báo với đoàn những kết quả, thành tựu của đất nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Bộ Tư lệnh Quân khu I tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Đồng thời khẳng định: Đảng bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai trân trọng cảm ơn sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhiệt tình, quý báu của chính quyền và nhân dân tỉnh Stung Treng dành cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh bày tỏ mong muốn thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu I sẽ luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với tỉnh Gia Lai trong thực hiện nhiệm vụ chung, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh ở khu vực biên giới của 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu I và tỉnh Gia Lai đã trao nhau các phần quà và gửi lời chúc mừng năm mới với nhiều thắng lợi mới.