Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Lào thăm, chúc Tết Binh đoàn 15

(GLO)- Chiều 5-2, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở và phát triển nông thôn toàn diện thuộc Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã đến thăm và chúc Tết Binh đoàn 15.

Quang cảnh buổi tiếp đón. Ảnh: Đình Khoa

Đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở và PTNT toàn diện (Bộ Quốc phòng Lào) do Đại tá Khăm Hăng-Xay Mung Khun - Cục trưởng Cục Xây dựng cơ sở, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào làm trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15, cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và các cơ quan của Binh đoàn 15.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Khăm Hăng-Xay Mung Khun cảm ơn sự đón tiếp thân tình, nồng ấm của lãnh đạo Binh đoàn 15; đồng thời, bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm và chúc Tết Binh đoàn.

Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới nhân dân Việt Nam và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15.

Đại tá Khăm Hăng-Xay Mung Khun khẳng định: Những năm qua, Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần hỗ trợ Ban Chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở và PTNT toàn diện cũng như Bộ Quốc phòng và nhân dân Lào.

Đặc biệt, Binh đoàn đã thí điểm kết nghĩa giữa 8 cặp hộ người Lào với người Việt Nam; tổ chức khám - chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và thu dung, điều trị cho gần 3.000 lượt người; tặng nhu yếu phẩm trị giá trên 550 triệu đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống dân cư vùng dự án do Binh đoàn 15 triển khai tại Lào.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun-pi-may của các dân tộc Lào, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã tặng 450 suất quà (trị giá 250 triệu đồng) cho lao động người Lào tại các đội sản xuất thuộc Công ty Hợp tác kinh tế 385.

Đồng thời, duy trì hiệu quả dự án xây dựng cụm bản Văng Tắt, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Attapeu; triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Dự án xây dựng cụm bản Mường - Chăm.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ trân trọng cảm ơn đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Lào đã dành tình cảm chân thành, thân thiết và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Binh đoàn.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 (thứ 6 từ trái sang) tặng quà kỷ niệm cho đoàn công tác Ban chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở và PTNT toàn diện (Bộ Quốc phòng Lào). Ảnh: Đình Khoa

Tại buổi tiếp, 2 bên cũng đã thông tin, trao đổi về kết quả phối hợp, hỗ trợ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại các địa bàn dự án; khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam - Lào.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở và PTNT toàn diện tiếp tục quan tâm, kiến nghị cấp trên cử cán bộ Bộ Quốc phòng Lào sang tập huấn về lĩnh vực nông nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề số 21 thuộc Binh đoàn 15; đồng thời, tạo điều kiện để Công ty Hợp tác kinh tế 385 thực hiện tốt nhiệm vụ; triển khai công tác dân vận, khám - chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại cụm bản Mường Chăm.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 (bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại tá Khăm Hăng-Xay Mung Khun được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Xây dựng cơ sở thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Đình Khoa

Nhân dịp này, Tư lệnh Binh đoàn 15 đã tặng hoa chúc mừng Đại tá Khăm Hăng-Xay Mung Khun được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Xây dựng cơ sở, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào.