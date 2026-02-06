Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Lào thăm, chúc Tết Binh đoàn 15

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN THÚY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 5-2, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở và phát triển nông thôn toàn diện thuộc Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã đến thăm và chúc Tết Binh đoàn 15.

1-quang-canh-buoi-tiep-don.jpg
Quang cảnh buổi tiếp đón. Ảnh: Đình Khoa

Đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở và PTNT toàn diện (Bộ Quốc phòng Lào) do Đại tá Khăm Hăng-Xay Mung Khun - Cục trưởng Cục Xây dựng cơ sở, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào làm trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15, cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và các cơ quan của Binh đoàn 15.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Khăm Hăng-Xay Mung Khun cảm ơn sự đón tiếp thân tình, nồng ấm của lãnh đạo Binh đoàn 15; đồng thời, bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm và chúc Tết Binh đoàn.

Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới nhân dân Việt Nam và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15.

Đại tá Khăm Hăng-Xay Mung Khun khẳng định: Những năm qua, Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần hỗ trợ Ban Chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở và PTNT toàn diện cũng như Bộ Quốc phòng và nhân dân Lào.

Đặc biệt, Binh đoàn đã thí điểm kết nghĩa giữa 8 cặp hộ người Lào với người Việt Nam; tổ chức khám - chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và thu dung, điều trị cho gần 3.000 lượt người; tặng nhu yếu phẩm trị giá trên 550 triệu đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống dân cư vùng dự án do Binh đoàn 15 triển khai tại Lào.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun-pi-may của các dân tộc Lào, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã tặng 450 suất quà (trị giá 250 triệu đồng) cho lao động người Lào tại các đội sản xuất thuộc Công ty Hợp tác kinh tế 385.

Đồng thời, duy trì hiệu quả dự án xây dựng cụm bản Văng Tắt, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Attapeu; triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Dự án xây dựng cụm bản Mường - Chăm.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ trân trọng cảm ơn đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng Lào đã dành tình cảm chân thành, thân thiết và những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Binh đoàn.

3-thieu-tuong-hoang-van-sy-tu-lenh-binh-doan-15-tang-qua-ky-niem-doan-cong-tac-ban-chi-dao-xay-dung-chinh-tri-co-so-va-phat-trien-nong-thon-toan-dien.jpg
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 (thứ 6 từ trái sang) tặng quà kỷ niệm cho đoàn công tác Ban chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở và PTNT toàn diện (Bộ Quốc phòng Lào). Ảnh: Đình Khoa

Tại buổi tiếp, 2 bên cũng đã thông tin, trao đổi về kết quả phối hợp, hỗ trợ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại các địa bàn dự án; khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam - Lào.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở và PTNT toàn diện tiếp tục quan tâm, kiến nghị cấp trên cử cán bộ Bộ Quốc phòng Lào sang tập huấn về lĩnh vực nông nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề số 21 thuộc Binh đoàn 15; đồng thời, tạo điều kiện để Công ty Hợp tác kinh tế 385 thực hiện tốt nhiệm vụ; triển khai công tác dân vận, khám - chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại cụm bản Mường Chăm.

thieu-tuong-hoang-van-sy-tu-lenh-binh-doan-15-tang-hoa-chuc-mung-dai-ta-kham-hang-xay-mung-khun-duoc-bo-nhiem-cuc-truong-cuc-xay-dung-co-so-thuoc-tong-cuc-chinh-tri-quan-doi-nhan-dan-lao.jpg
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 (bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại tá Khăm Hăng-Xay Mung Khun được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Xây dựng cơ sở thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Đình Khoa

Nhân dịp này, Tư lệnh Binh đoàn 15 đã tặng hoa chúc mừng Đại tá Khăm Hăng-Xay Mung Khun được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Xây dựng cơ sở, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

Chính trị

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Chính trị

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

Chính trị

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

null