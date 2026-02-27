Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã Gào gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2026

HUY BẮC

(GLO)- Chiều 26-2, trong không khí ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức gặp mặt công dân lên đường nhập ngũ năm 2026.

Năm 2026, xã Gào có 30 công dân thuộc 21 thôn, làng thực hiện nghĩa vụ quân sự và 5 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Các thanh niên sẽ được giao về các đơn vị thuộc Bộ Công an, Quân đoàn 34, Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh.

glo-nhap-ngu-xa-gao.jpg

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã - đã gửi lời chúc mừng, động viên các gia đình và thanh niên trúng tuyển. Đồng chí mong muốn các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng anh hùng của quê hương, nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật; xứng đáng với niềm tự hào của gia đình và sự tin yêu của quê hương. Đồng thời, đồng chí ân cần nhắc nhở các thanh niên giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho 35 công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2026, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đối với thế hệ trẻ trước ngày tòng quân.

