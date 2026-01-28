Chư Pưh: Điểm sáng trong tuyển chọn công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân

“3 gặp, 4 biết”

Công an xã Chư Pưh phối hợp với hệ thống chính trị các thôn, làng tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình công dân trong độ tuổi nhập ngũ để triển khai công tác tuyên truyền một cách bài bản.

Các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) được phân công trực tiếp đến từng gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó có hướng tuyên truyền phù hợp, giải thích rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự.

Công an xã Chư Pưh phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự xã đến nhà dân tuyên truyền theo phương châm “3 gặp, 4 biết”. Ảnh: Hồng Sơn

Đặc biệt, các buổi tuyên truyền được triển khai khoa học, dễ hiểu theo phương châm “3 gặp, 4 biết”, giúp công dân nắm chắc thông tin và tự giác thực hiện nghĩa vụ. Công an xã cũng hướng dẫn từng bước trong thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự, giải đáp thắc mắc và phối hợp với các ngành liên quan nhằm đảm bảo thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, tránh trễ hạn hoặc lúng túng trong khâu hồ sơ.

Chia sẻ về cách làm này, Trung tá Nguyễn Tuấn Hoàng - Trưởng Công an xã Chư Pưh - cho biết: “Chúng tôi nắm chắc từng trường hợp, trực tiếp đến từng hộ gia đình để giải thích rõ quyền lợi; đồng thời, chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và các ngành liên quan để rà soát nguồn, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, đúng đối tượng”.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu tháng 8-2025, Công an xã Chư Pưh đã xây dựng Kế hoạch số 210/KH-CAX về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2026. Trên cơ sở kế hoạch, đơn vị chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã triển khai công tác thẩm tra, xác minh lý lịch, kết luận tiêu chuẩn chính trị, bám sát lịch khám sức khỏe, bảo đảm tuyển chọn đúng đối tượng, đủ số lượng, đúng quy định.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, toàn xã có 13 công dân tự nguyện viết đơn đăng ký thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2026, trong đó có 8 công dân đạt loại 2, 2 công dân loại 3 và 3 công dân loại 4, 5, 6. Công an xã cũng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp tục tuyển chọn thêm 3 công dân đạt loại 2, bảo đảm chất lượng và chỉ tiêu được giao.

Công tác thẩm tra, xác minh lý lịch được thực hiện chặt chẽ, bài bản, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành xác minh thông tin trên không gian mạng, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

Phát huy vai trò của chính quyền địa phương và người có uy tín

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn, UBND xã Chư Pưh đã chỉ đạo các ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong công tác tuyên truyền, rà soát nguồn công dân nhập ngũ, bảo đảm sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Lãnh đạo UBND xã Chư Pưh chỉ đạo lực lượng Công an xã và Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp, triển khai thực hiện công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ. Ảnh: Hồng Sơn

Đánh giá về hiệu quả đạt được, ông Siu Y Bé - Chủ tịch UBND xã Chư Pưh - nhấn mạnh: “Công an xã Chư Pưh đã làm tốt vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, bảo đảm cả số lượng và chất lượng. Cách làm chủ động, gần dân của đơn vị đã tạo được sự đồng thuận cao và là kinh nghiệm cần tiếp tục phát huy, nhân rộng”.

Bên cạnh đó, Công an xã Chư Pưh còn chú trọng phát huy vai trò của già làng, người có uy tín tại địa phương nhằm tạo sự lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân. Ông Ksor Y Ngông - người có uy tín làng Pleikia, phụ huynh của một công dân tự nguyện thực hiện nghĩa vụ CAND - chia sẻ: “Tôi thường xuyên trao đổi, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lần này, tôi thấy Công an xã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã tuyên truyền rõ ràng, có lý, có tình nên bà con hiểu, đồng thuận. Nhờ vậy, nhiều gia đình động viên con em đăng ký thực hiện nghĩa vụ”.