Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Lan tỏa tinh thần tình nguyện nhập ngũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Phường An Phú hiện có 2.201 công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Đến nay, địa phương đã tổ chức khám sơ tuyển cho 435 công dân, tỷ lệ tham gia đạt 100%.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ được nhiều bạn trẻ hưởng ứng với gần 70 trường hợp tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên phường Quy Nhơn Nam viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong ngày phường tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe.
Thanh niên phường Quy Nhơn Nam viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong ngày phường tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Quy Nhơn, công tác khám sơ tuyển sức khỏe những ngày qua diễn ra trật tự, nghiêm túc nhưng không kém phần sôi nổi. Tinh thần hào hứng của thanh niên thể hiện qua 60 lá đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tương tự, ở phường Quy Nhơn Nam, tinh thần tự nguyện ngày càng lan tỏa. Ngay tại buổi khám sơ tuyển sức khỏe diễn ra ngày 8.10, nhiều thanh niên đã cùng ngồi lại viết đơn tình nguyện. Đến nay, toàn phường có 42 trường hợp thanh niên bày tỏ tinh thần xung phong nhập ngũ.

Không khí chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2026 lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh với tổng cộng gần 1.200 lá đơn tình nguyện được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường tiếp nhận.

Hơn nửa tháng qua, câu chuyện 2 anh em sinh đôi Võ Văn Thân và Võ Văn Thiện (SN 2007, thôn 5, xã Kon Gang) viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự trở thành niềm cảm hứng cho nhiều thanh niên, bạn trẻ trên địa bàn xã. Chia sẻ về quyết định của mình, Thiện bộc bạch: “Học hết lớp 10, chúng em nghỉ ở nhà phụ cha mẹ làm rẫy. Đứng trước nhiều hướng đi, 2 anh em cùng lựa chọn nhập ngũ vì đều muốn khoác áo lính, góp sức trẻ cho Tổ quốc”.

Ở xã Ia Pa, câu chuyện 2 chị em người Jrai là Kpă H’Nghi (SN 2004) và Kpă Việt (SN 2007, buôn Chơ Ma) viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CA nhân dân vừa là niềm tự hào của bà con trong thôn, vừa truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên trên địa bàn. Đến nay, toàn xã đã có 15 thanh niên viết đơn bày tỏ nguyện vọng được cống hiến cho Tổ quốc.

Bà Nay Hluir-Trưởng thôn Chơ Ma-cho biết: “Thôn hiện có 399 hộ với 1.907 nhân khẩu, gần 100% là người Jrai. Trước đây, do nhận thức còn hạn chế nên mỗi mùa tuyển quân, việc vận động thanh niên nhập ngũ gặp nhiều khó khăn. Nhưng năm nay, chính tinh thần xung phong của các công dân đã khiến bà con thay đổi nhận thức, thanh niên cùng trang lứa nhìn vào đó mà tự giác hơn, công tác tuyên truyền, vận động thuận lợi hơn”.

Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh-cho rằng: “Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ là sự kế thừa truyền thống, bề dày lịch sử cách mạng và tinh thần đoàn kết của đất và người Gia Lai. Hành động này không chỉ thể hiện lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, tinh thần sẵn sàng hy sinh mà còn là minh chứng cho lối sống đẹp, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Những đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ

Những đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ

(GLO)- Năm 2025, TP. Pleiku được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 248 công dân nhập ngũ. Trong số này có 8 thanh niên ưu tú đã được kết nạp Đảng trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. 

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh đoàn Gia Lai được tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Tỉnh đoàn Gia Lai được tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Chiều 10-10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025. Tại hội nghị, Tỉnh đoàn Gia Lai được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức và triển khai hiệu quả Chiến dịch.

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Clip Song phượng kiếm của ĐVTN xã Phù Mỹ Đông được quay tại nhiều thắng cảnh đẹp của địa phương. Ảnh cắt từ clip

Khi sân chơi Ðoàn “lên mạng”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Những sân chơi trực tuyến do Tỉnh Đoàn tổ chức gần đây đã mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Gia Lai. Qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên vừa khẳng định bản lĩnh, tài năng, vừa góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa tinh thần võ cổ truyền quê hương trên nền tảng số.

Cán bộ Tỉnh đoàn quyên góp tại lễ phát động Chiến dịch “Chung tay vượt bão”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão số 10.

Tỉnh đoàn Gia Lai phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung. Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, ngày 6-10, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão số 10.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

Sống trẻ

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

Trạm thông tin

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.