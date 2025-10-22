Lan tỏa tinh thần tình nguyện nhập ngũ

Phường An Phú hiện có 2.201 công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Đến nay, địa phương đã tổ chức khám sơ tuyển cho 435 công dân, tỷ lệ tham gia đạt 100%.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ được nhiều bạn trẻ hưởng ứng với gần 70 trường hợp tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên phường Quy Nhơn Nam viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong ngày phường tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Quy Nhơn, công tác khám sơ tuyển sức khỏe những ngày qua diễn ra trật tự, nghiêm túc nhưng không kém phần sôi nổi. Tinh thần hào hứng của thanh niên thể hiện qua 60 lá đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tương tự, ở phường Quy Nhơn Nam, tinh thần tự nguyện ngày càng lan tỏa. Ngay tại buổi khám sơ tuyển sức khỏe diễn ra ngày 8.10, nhiều thanh niên đã cùng ngồi lại viết đơn tình nguyện. Đến nay, toàn phường có 42 trường hợp thanh niên bày tỏ tinh thần xung phong nhập ngũ.

Không khí chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2026 lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh với tổng cộng gần 1.200 lá đơn tình nguyện được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường tiếp nhận.

Hơn nửa tháng qua, câu chuyện 2 anh em sinh đôi Võ Văn Thân và Võ Văn Thiện (SN 2007, thôn 5, xã Kon Gang) viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự trở thành niềm cảm hứng cho nhiều thanh niên, bạn trẻ trên địa bàn xã. Chia sẻ về quyết định của mình, Thiện bộc bạch: “Học hết lớp 10, chúng em nghỉ ở nhà phụ cha mẹ làm rẫy. Đứng trước nhiều hướng đi, 2 anh em cùng lựa chọn nhập ngũ vì đều muốn khoác áo lính, góp sức trẻ cho Tổ quốc”.

Ở xã Ia Pa, câu chuyện 2 chị em người Jrai là Kpă H’Nghi (SN 2004) và Kpă Việt (SN 2007, buôn Chơ Ma) viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ CA nhân dân vừa là niềm tự hào của bà con trong thôn, vừa truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên trên địa bàn. Đến nay, toàn xã đã có 15 thanh niên viết đơn bày tỏ nguyện vọng được cống hiến cho Tổ quốc.

Bà Nay Hluir-Trưởng thôn Chơ Ma-cho biết: “Thôn hiện có 399 hộ với 1.907 nhân khẩu, gần 100% là người Jrai. Trước đây, do nhận thức còn hạn chế nên mỗi mùa tuyển quân, việc vận động thanh niên nhập ngũ gặp nhiều khó khăn. Nhưng năm nay, chính tinh thần xung phong của các công dân đã khiến bà con thay đổi nhận thức, thanh niên cùng trang lứa nhìn vào đó mà tự giác hơn, công tác tuyên truyền, vận động thuận lợi hơn”.

Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh-cho rằng: “Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ là sự kế thừa truyền thống, bề dày lịch sử cách mạng và tinh thần đoàn kết của đất và người Gia Lai. Hành động này không chỉ thể hiện lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, tinh thần sẵn sàng hy sinh mà còn là minh chứng cho lối sống đẹp, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ”.