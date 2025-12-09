Nữ sinh viên Gia Lai đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học Euréka 2025

(GLO)- Trong khuôn khổ vòng chung kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2025, nữ sinh viên người Gia Lai Ngô Phạm Hoài Tâm (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) đã xuất sắc giành giải nhì ở lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng.

Ngô Phạm Hoài Tâm (giữa) cùng các cộng sự nhận giải nhì Euréka 2025. Ảnh: NVCC

Ngô Phạm Hoài Tâm cùng 2 người bạn của mình là Lương Hoàng Khánh Linh và Nguyễn Ngọc Khánh Như xây dựng đồ án “Triết lý cộng sinh trong xây dựng mô hình du lịch đô thị di sản tại trung tâm khu vực Chợ Lớn” với sự hướng dẫn của Thạc sĩ Ninh Việt Anh.

Đồ án của nhóm hướng đến xây dựng mô hình phát triển dựa trên mối quan hệ cộng sinh giữa di sản-đô thị-du lịch tại khu phố cổ Chợ Lớn; qua đó, chứng minh rằng 3 yếu tố này có thể bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau trong cùng một cấu trúc phát triển đô thị.

Poster đồ án “Triết lý Cộng Sinh trong xây dựng mô hình du lịch đô thị di sản tại trung tâm khu vực Chợ Lớn”. Ảnh: NVCC

Kết quả nghiên cứu kỳ vọng cung cấp khung tham chiếu có thể áp dụng tại các khu vực đô thị cổ khác của Việt Nam-nơi tồn tại những thách thức tương tự trong việc dung hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị đương đại.

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka là sân chơi uy tín dành cho cộng đồng sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trên cả nước.

Năm 2025, giải thưởng thu hút 2.179 đề tài của hơn 7.500 sinh viên đến từ 161 trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc.

Trải qua vòng tuyển chọn cấp trường và vòng bán kết (tổ chức tại 17 trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh), 192 đề tài thuộc 15 lĩnh vực từ 84 trường đã được chọn vào vòng chung kết tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.