Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Nữ sinh viên Gia Lai đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học Euréka 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO NGỌC BẢO NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong khuôn khổ vòng chung kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2025, nữ sinh viên người Gia Lai Ngô Phạm Hoài Tâm (Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) đã xuất sắc giành giải nhì ở lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng.

ngo-pham-hoai-tam-giua-cung-cac-cong-su-nhan-giai-nhi-eureka-2025.jpg
Ngô Phạm Hoài Tâm (giữa) cùng các cộng sự nhận giải nhì Euréka 2025. Ảnh: NVCC

Ngô Phạm Hoài Tâm cùng 2 người bạn của mình là Lương Hoàng Khánh Linh và Nguyễn Ngọc Khánh Như xây dựng đồ án “Triết lý cộng sinh trong xây dựng mô hình du lịch đô thị di sản tại trung tâm khu vực Chợ Lớn” với sự hướng dẫn của Thạc sĩ Ninh Việt Anh.

Đồ án của nhóm hướng đến xây dựng mô hình phát triển dựa trên mối quan hệ cộng sinh giữa di sản-đô thị-du lịch tại khu phố cổ Chợ Lớn; qua đó, chứng minh rằng 3 yếu tố này có thể bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau trong cùng một cấu trúc phát triển đô thị.

poster-2-page-0001.jpg
Poster đồ án “Triết lý Cộng Sinh trong xây dựng mô hình du lịch đô thị di sản tại trung tâm khu vực Chợ Lớn”. Ảnh: NVCC

Kết quả nghiên cứu kỳ vọng cung cấp khung tham chiếu có thể áp dụng tại các khu vực đô thị cổ khác của Việt Nam-nơi tồn tại những thách thức tương tự trong việc dung hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị đương đại.

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka là sân chơi uy tín dành cho cộng đồng sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trên cả nước.

Năm 2025, giải thưởng thu hút 2.179 đề tài của hơn 7.500 sinh viên đến từ 161 trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc.

Trải qua vòng tuyển chọn cấp trường và vòng bán kết (tổ chức tại 17 trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh), 192 đề tài thuộc 15 lĩnh vực từ 84 trường đã được chọn vào vòng chung kết tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sau 3 ngày tổ chức (từ ngày 28 đến 30-11), cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đoàn UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 đã thu hút 100% đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia.

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

Chung tay chăm lo cho thiếu nhi vùng khó

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Giữa những nếp nhà sàn, những con đường đất nắng bụi, mưa bùn, luôn có những bàn tay lặng lẽ đang nâng đỡ các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đó là các tổ chức, nhà hảo tâm, người thầy cùng chung sức chăm lo, để những mầm xanh vươn lên cùng ước mơ.

Nghĩa cử đẹp của học sinh hướng về vùng lũ

Nghĩa cử đẹp của học sinh hướng về vùng lũ

Sống trẻ

(GLO)- Những ngày qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã phát động phong trào quyên góp, san sẻ khó khăn với bà con và học sinh vùng lũ. Nhiều học sinh cũng đã có những hành động đẹp, thể hiện tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải) gửi lời chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho người thân của anh Đinh Văn Quang. Ảnh: Bích Kiều

Tỉnh đoàn Gia Lai thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên qua đời khi khắc phục hậu quả bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 26-11, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, đã đến thăm và động viên gia đình đoàn viên Đinh Văn Quang (SN 1992, khu phố Song Khánh, phường Hoài Nhơn Nam). Anh Quang không may qua đời trong lúc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 13.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao học bổng “Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học” cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Vì tương lai Việt Nam-Ngăn dòng bỏ học

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Chiều 16-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Ấn phẩm Mực Tím-Báo Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam", "Ngăn dòng bỏ học" dành cho học sinh tỉnh Gia Lai.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.