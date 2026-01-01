Đoàn phường Quy Nhơn sôi nổi kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tối 30-12, Đoàn phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ - Tỏa sáng đam mê” và tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”.

Tiết mục "Rạng rỡ miền di sản" của đội đến từ Trường THPT số 1 Trần Cao Vân đoạt giải nhất chung cuộc. Ảnh: ĐVCC

Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ - Tỏa sáng đam mê” thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn phường.

Tại hội thi, nhiều tiết mục hát, múa, nhảy hiện đại được dàn dựng công phu, sôi động, thể hiện tinh thần trẻ trung, sáng tạo và đam mê nghệ thuật của tuổi trẻ.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội có phần trình diễn xuất sắc.

Tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng” tại chương trình. Ảnh: D.L

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn phường Quy Nhơn đã tuyên dương, khen thưởng 25 học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng” năm học 2025-2026.

Đây là những gương đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ địa phương.