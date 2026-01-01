Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Đoàn phường Quy Nhơn sôi nổi kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tối 30-12, Đoàn phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ - Tỏa sáng đam mê” và tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”.

doan-phuong-quy-nhon-ky-niem-ngay-truyen-thong-hoc-sinh-sinh-vien-1.jpg
Tiết mục "Rạng rỡ miền di sản" của đội đến từ Trường THPT số 1 Trần Cao Vân đoạt giải nhất chung cuộc. Ảnh: ĐVCC

Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ - Tỏa sáng đam mê” thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn phường.

Tại hội thi, nhiều tiết mục hát, múa, nhảy hiện đại được dàn dựng công phu, sôi động, thể hiện tinh thần trẻ trung, sáng tạo và đam mê nghệ thuật của tuổi trẻ.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội có phần trình diễn xuất sắc.

doan-phuong-quy-nhon-ky-niem-ngay-truyen-thong-hoc-sinh-sinh-vien-2.jpg
Tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng” tại chương trình. Ảnh: D.L

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn phường Quy Nhơn đã tuyên dương, khen thưởng 25 học sinh, sinh viên tiêu biểu trong công tác tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng” năm học 2025-2026.

Đây là những gương đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

E-magazine Bừng sức trẻ, lan tỏa khát vọng sinh viên Gia Lai

(GLO)- Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), trong hai ngày 27-12 và 28-12, Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm năm 2025 do Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức đã mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung, đầy hào hứng...

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên 2 tỉnh Gia Lai và Champasak giao hữu thể thao. Ảnh: ĐVCC

Thanh niên tỉnh Gia Lai - Champasak trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp và giao lưu thể thao

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chiều 21-12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan mô hình kinh tế Nem Chợ Huyện Olala (xã Tuy Phước) và giao lưu thể thao tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Gia Lai: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và hướng mạnh về cộng đồng, để tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tối 12-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 9-12, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân xã Tuy Phước bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Nhiều công trình lắp đặt hệ thống đèn đường đã được tổ chức Ðoàn các cấp phối hợp thực hiện thời gian qua ở 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Không chỉ mang lại ánh sáng cho vùng phên giậu, hoạt động này còn thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong hành trình bảo vệ biên cương.