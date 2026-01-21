Ðảng viên trẻ nêu gương bằng hành động cụ thể

(GLO)- Ðược đứng trong hàng ngũ của Ðảng là niềm vinh dự của mỗi đoàn viên, thanh niên. Ý thức rõ trách nhiệm của người đảng viên, nhiều bạn trẻ đã không ngừng nỗ lực trong công tác, gắn bó với cơ sở, thể hiện khát vọng cống hiến bằng những việc làm cụ thể.

1. Thượng úy Phạm Thanh Tú (SN 1995) - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh, luôn để lại ấn tượng đẹp trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về sự gần gũi, cởi mở, hòa đồng và cả giọng hát hay.

Đảm nhận vai trò Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh từ năm 2024 đến nay, anh Tú đã tham mưu đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật theo hướng gần dân, sát thực tiễn.

Những chuyên đề phòng, chống ma túy, ATGT, PCCC, an ninh mạng… được Ban Thanh niên Công an tỉnh truyền tải sinh động thông qua các buổi tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với các hoạt động thiết thực như tặng mũ bảo hiểm, bình chữa cháy, cẩm nang pháp luật.

Thượng úy Phạm Thanh Tú thể hiện tài năng ca hát trong hoạt động tình nguyện. Ảnh: NVCC

Song song với đó, anh Tú mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số trong công tác truyền thông, giúp các sản phẩm tuyên truyền pháp luật trở nên sinh động, gần gũi hơn với giới trẻ.

Công tác ở những lĩnh vực khác nhau song các đảng viên trẻ đều có điểm chung là nêu gương bằng kết quả công việc cụ thể và nhận được sự tin tưởng của ĐVTN. Chính tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng cống hiến cho quê hương đã tạo nên hình ảnh đẹp về lớp đảng viên trẻ thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh”. Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ

Trong rất nhiều chương trình đã tham mưu, tổ chức, anh Tú dành nhiều tâm huyết cho chương trình “Học làm chiến sĩ Công an”.

Những khóa học kéo dài nhiều ngày với nội dung rèn luyện kỷ luật, kỹ năng sinh tồn, giáo dục truyền thống, hành trình về nguồn, hoạt động nhân ái… đã giúp hàng trăm thiếu nhi có những hiểu biết và trải nghiệm tốt đẹp.

Anh Tú chia sẻ: “Là đảng viên trẻ, lại được công tác trong lực lượng CA nhân dân là niềm vinh dự, tự hào. Chính vì vậy, tôi luôn tự nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn, làm việc trách nhiệm hơn”.

2. Tháng 12-2025, anh Kpuih Thuận (SN 1992), đoàn viên Chi đoàn làng Lung Prông (xã Đức Cơ), vinh dự được Tỉnh đoàn tuyên dương là gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Anh Thuận tâm sự: “Được kết nạp vào Đảng từ năm 2017, tôi luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của một đảng viên trẻ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc nêu gương phải bắt đầu từ những việc nhỏ, gần gũi nhất trong đời sống hằng ngày”.

Anh Kpuih Thuận học cách đan đát từ nghệ nhân trong làng. Ảnh: P.L

Tốt nghiệp Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên (nay là Phân hiệu Trường ĐH Lâm nghiệp tại Gia Lai) vào năm 2017, anh Thuận vận dụng kiến thức chuyên môn được đào tạo để xây dựng mô hình vườn ươm cây giống, trở thành địa chỉ cung cấp cây giống tin cậy trên địa bàn xã.

Anh cũng sở hữu 1,5 ha cà phê và 4 ha điều, cho thu nhập hơn 260 triệu đồng mỗi năm. Trong quá trình phát triển kinh tế, anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, giúp nhiều ĐVTN cùng vươn lên.

Không những thế, trong vai trò Phó Chủ nhiệm CLB Đàn t’rưng xã Đức Cơ, anh Thuận tích cực đóng góp cho hoạt động của CLB, thu hút khoảng 20 thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt, biểu diễn tại các sự kiện của xã.

Anh còn chủ động tìm hiểu về lễ cúng nhà rông, lễ cúng giọt nước, học đan đát… rồi trực tiếp chia sẻ, hướng dẫn lại cho ĐVTN. Qua đó, giúp thế hệ trẻ hiểu và có ý thức gìn giữ giá trị văn hóa quý báu của cha ông.

3. Ở phường Hoài Nhơn Nam, nữ đảng viên trẻ Huỳnh Thùy Linh (SN 1994), Bí thư Đoàn phường, được ghi nhận bởi tinh thần đổi mới, nhiệt huyết trong tổ chức các hoạt động để ĐVTN cống hiến.

Chị Linh đã tham mưu xây dựng mô hình “Hòm thư góp ý xây dựng Đảng, chính quyền qua mã QR”, được triển khai tại 15 khu phố trên địa bàn. Mô hình giúp người dân gửi thông tin phản ánh, kiến nghị nhanh chóng, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.

Chị Huỳnh Thùy Linh (bìa phải), Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Nam, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Từ Thị Nhiệm ở địa phương. Ảnh: P.L

Chị Linh cùng Ban Chấp hành Đoàn phường đã tích cực định hướng, kết nối, vận động ĐVTN và mọi người cùng chung tay thực hiện những hoạt động giàu tính nhân văn.

Qua đó, năm 2025, Đoàn phường đã tặng hơn 900 suất quà trị giá trên 300 triệu đồng hỗ trợ bà con vùng lũ; trao 12 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ bị thiệt hại nặng do thiên tai tại địa phương.

Đầu năm 2026, chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” do Đoàn phường tổ chức đã trao 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho người dân xã Sơn Lang.

Những công trình mang ý nghĩa lâu dài cũng được chị Linh cùng Ban Chấp hành Đoàn phường quan tâm thực hiện, đó là vườn cây tri ân CCB, vườn cây thanh niên...

“Theo tôi, đảng viên trẻ phải là người đi đầu trong đổi mới, dám nhận việc khó và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Khi cán bộ Đoàn làm việc bằng sự tận tâm và mang hiệu quả thực chất, ĐVTN sẽ ủng hộ và làm theo” - chị Linh bộc bạch.