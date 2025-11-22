Tuổi trẻ Gia Lai hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Ngày 20 và 21-11, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lũ lụt, với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Theo đó, Hội đã chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai các nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu trợ, gồm: 900 thùng nước suối, 200 suất lương khô, 10 thùng bánh ngọt, 170 thùng mì gói, 10 kg lương khô, 38 thùng sữa, 450 thùng cá hộp…

Hội Doanh nhân trẻ Bình Định trao tặng cơm và nước uống cho người dân phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định đã trao 2.100 suất cơm và 2.100 suất nhu yếu phẩm cho người dân tại phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc… giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Dịp này, Câu lạc bộ Tennis - Pickleball Doanh nhân trẻ Bình Định cũng trao tặng 1.750 suất cơm cùng 1.000 chai nước suối cho người dân phường Quy Nhơn Tây, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, Làng trẻ em SOS…

Chiều 21-11, Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn Ủy ban nhân dân tỉnh trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại xã Tuy Phước Tây và phường Quy Nhơn Tây.

Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị quà tặng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, các đơn vị đã trao 300 suất quà cho các hộ dân. Đồng thời, 2 đơn vị còn trao tặng 182 cái chăn, 120 bộ quần áo mới, 80 thùng nước suối, 25 thùng mì tôm và hơn 1.000 ổ bánh mì cho người dân. Tổng giá trị quà tặng khoảng 70 triệu đồng.