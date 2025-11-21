Gia Lai: Sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng trong 3 tháng cho hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn bị ngập

(GLO)- Ngày 20-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã ký ban hành Công văn số 6754/UBND-NNMT về việc hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, nhằm kịp thời hỗ trợ khó khăn của người dân bị mất mát tài sản, hoa màu do lũ lụt gây ra sớm ổn định cuộc sống, UBND tỉnh đã đề nghị trung ương hỗ trợ 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân ổn định cuộc sống.

Gia Lai dành nhiều chính sách hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: P.V

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương bị thiệt hại khẩn trương đề xuất phân bổ số lượng gạo nêu trên để kịp thời hỗ trợ người dân ngay sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền (mức hỗ trợ mỗi nhân khẩu 15 kg/người/tháng; thời gian hỗ trợ 3 tháng).

Cùng với đó, hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà bị ngập 2 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng.

Hỗ trợ nhà sập hoàn toàn, nhà tốc mái hoàn toàn, bị hư hỏng, tốc mái một phần theo chính sách hỗ trợ tại Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 8-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của báo cáo, danh sách đề xuất hỗ trợ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ nêu trên đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước, Quỹ phòng, chống thiên tai, nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.