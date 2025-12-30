Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà cho người dân phía Tây tỉnh

NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Chiều 29-12, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đến thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, các trường học, cơ sở tôn giáo trên địa bàn các xã: Ia Pa, Ia Tul và Pờ Tó khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tại xã Ia Pa, đoàn công tác đã trao 150 suất quà cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng; trao 15 suất quà cho người có uy tín, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn tặng cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Ia Pa và chùa Bửu Thắng, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

1.jpg
Đoàn công tác tặng quà cho người có uy tín trên địa bàn xã Ia Pa. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại xã Ia Tul, đoàn đã trao 150 suất quà cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số và 16 suất quà cho người có uy tín trên địa bàn; trao tặng cho Trường Tiểu học & THCS Quang Trung, Trường Tiểu học & THCS Phạm Hồng Thái, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

3.jpg
Tặng quà cho người uy tín xã Pờ Tó. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại xã Pờ Tó, đoàn đã trao 100 suất quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và 7 suất quà cho người có uy tín.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 1,1 tỷ đồng tiền mặt. Ngoài ra, Bộ Dân tộc và Tôn giáo còn hỗ trợ cho các hộ dân trên địa bàn các xã phía Tây tỉnh Gia Lai 7.365 m² gạch và 150 bồn sứ vệ sinh.

