Tặng 550 suất quà Tết cho hộ nghèo, khó khăn tại tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 27-1, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVFCCo - Phú Mỹ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và phường Quy Nhơn Đông tổ chức chương trình "Xuân yêu thương, Tết sẻ chia" 2026.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Petrovietnam: Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình” của PVFCCo - Phú Mỹ nhằm tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân văn “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đại diện Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVFCCo - Phú Mỹ và lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Gia Lai trao quà Tết cho hộ nghèo, khó khăn, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai ở phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Kim Hường

Tại chương trình, đơn vị đã trao tặng 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai ở phường Quy Nhơn Đông. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt và phần quà gồm bánh kẹo Tết, nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng.

Trong khuôn khổ chương trình "Xuân yêu thương - Tết sẻ chia" 2026 tại Gia Lai, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVFCCo - Phú Mỹ cũng trao tặng 450 suất quà cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do thiên tai ở các xã: Tuy Phước Đông (100 suất, trị giá 50 triệu đồng), Phù Mỹ Nam (100 suất, trị giá 50 triệu đồng), Bình Phú (50 suất, trị giá 25 triệu đồng), Đak Đoa (50 suất, trị giá 25 triệu đồng), Mang Yang (50 suất, trị giá 25 triệu đồng) và phường Hội Phú (100 suất, trị giá 50 triệu đồng).

Tổng trị giá các phần quà Tết do Tổng Công ty hỗ trợ cho người dân ở Gia Lai là 275 triệu đồng.

Đại diện Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVFCCo - Phú Mỹ trao bảng tượng trưng tặng 550 phần quà Tết trị giá 275 triệu đồng cho người dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: Kim Hường

Được biết, Tết Bính Ngọ 2026, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Tập đoàn Công Nghiệp Năng Lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) về việc chăm lo Tết cho các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVFCCo - Phú Mỹ trao tặng hơn 16.000 phần quà Tết tại 23 tỉnh, thành trên cả nước, với tổng trị giá 13 tỷ đồng.

Qua đó, chung tay cùng nhiều tổ chức, cá nhân đem đến cái Tết ấm áp, ý nghĩa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.