Trao 120 suất quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xã Chư Sê

(GLO)- Chiều 26-1, Phòng Văn hóa-Xã hội xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam-Xuân Bính Ngọ 2026”, trao quà Tết cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Chương trình đã trao 120 suất quà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 73 nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, thứ ba bị dị tật, dị dạng đặc biệt nặng và 47 người già tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xã Chư Sê. Ảnh: Đồng Lai

Mỗi suất quà trị giá 900.000 đồng gồm: chăn, gạo, mì tôm, gia vị và một số nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt ngày Tết. Toàn bộ số quà do Phòng Văn hóa -Xã hội xã Chư Sê vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Chương trình góp phần sẻ chia khó khăn, mang đến không khí ấm áp, nghĩa tình để các gia đình đón Tết cổ truyền.