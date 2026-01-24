Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trao tặng 100 suất quà Tết cho hộ nghèo xã Phú Túc

(GLO)- Ngày 23-1, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân gắn kết-Tết yêu thương” dành cho hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương.

Ban tổ chức trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo xã Phú Túc. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm gạo, mì tôm, gia vị và một số nhu yếu phẩm khác cho các hộ nghèo, cận nghèo trong xã. Tổng trị giá chương trình là 50 triệu đồng do chùa Bửu Tịnh (xã Phú Túc) ủng hộ thông qua Hội Chữ thập đỏ xã.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ do UBND xã phát động; qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia nhằm tạo điều kiện giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền ấm áp.

null