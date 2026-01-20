Tặng 200 suất quà Tết cho người dân xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Sáng 20-1, tại Hội trường UBND xã Nhơn Châu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tặng quà Tết cho bà con xã đảo.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 200 suất quà (500.000 đồng/suất). Kinh phí được Hội vận động từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Xã đảo Nhơn Châu là địa bàn còn nhiều khó khăn, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào khai thác, đánh bắt thủy sản, thường xuyên chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt.

Trong bối cảnh đó, hoạt động chăm lo Tết cho người dân có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và cộng đồng đối với vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Đoàn công tác tặng quà Tết cho người dân xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại chương trình, đại diện chính quyền địa phương xã Nhơn Châu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên tinh thần quý báu để người dân tiếp tục yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với biển đảo quê hương.