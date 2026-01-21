Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Ở nơi cần mình nhất

Chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng đến với hoạt động thiện nguyện từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Quang Trung. Năm 2010, chị tham gia Đội thanh niên xung kích tỉnh (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định). Đến ngày 6-5-2011, khi Câu lạc bộ (CLB) 25 Bình Định ra đời, chị trở thành thành viên nòng cốt.

Chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (bìa phải) trao quà Tết Trung thu năm 2025 cho trẻ em. Ảnh: NVCC

Từ khi bắt đầu tham gia hoạt động thiện nguyện, chị Hoàng đã lựa chọn hiến máu tình nguyện là lĩnh vực theo đuổi lâu dài. Thời điểm ấy, nhận thức xã hội về hiến máu còn nhiều hạn chế. Không ít tình nguyện viên thế hệ đầu, trong đó có chị, từng đối diện với ánh nhìn nghi ngại, thậm chí bị gán cho cái tên… “cò máu”.

Nhưng chính trong những hoài nghi đó, chị Hoàng hiểu rõ hơn giá trị của từng đơn vị máu đối với người bệnh và bắt đầu hành trình bền bỉ thay đổi nhận thức cộng đồng bằng sự kiên nhẫn, kiến thức và chính sự hiện diện của mình.

“Mình không thể trách người ta vì chưa hiểu. Việc của mình là ở lại, giải thích và tiếp tục hành động một cách kiên định” - chị Hoàng chia sẻ. Và chị đã tham gia hiến máu tình nguyện suốt 15 năm qua. Hành trình thiện nguyện này của chị dự kiến sẽ không có điểm dừng.

Từ năm 2021, khi đảm nhận vai trò Phó Chủ nhiệm CLB 25 Bình Định, chị Hoàng không chọn đứng sau điều phối thuần túy. Ở hầu hết các chương trình, chị có mặt ở những khâu vất vả nhất: Trực tiếp vận động nguồn lực, tập huấn tình nguyện viên, chuẩn bị hậu cần, tổ chức hiến máu, trao quà và kết nối từng hoàn cảnh cụ thể. Với chị, sự hiện diện đúng lúc đôi khi quan trọng không kém những con số thống kê.

Dấu ấn của chị Hoàng trong phong trào hiến máu tình nguyện thể hiện rõ qua việc tham gia, điều hành và kết nối nhiều chương trình lớn như “Lễ hội Xuân hồng”, “Giọt hồng sẻ chia”, “Hành trình đỏ”... Nhưng điều chị trân trọng hơn cả không chỉ là hàng nghìn đơn vị máu được tiếp nhận mà là một đội ngũ tình nguyện viên được xây dựng bài bản, hiểu đúng về hiến máu an toàn và sẵn sàng gắn bó lâu dài.

“Hiến máu không phải là một sự kiện diễn ra theo mùa mà là một thói quen nhân ái cần được nuôi dưỡng bền bỉ và đủ lâu để trở thành điều tự nhiên trong cộng đồng”-chị Hoàng gửi gắm thông điệp.

Khi thiện nguyện trở thành một cách sống

Không chỉ tích cực tham gia rất nhiều chương trình thiện nguyện, điều tạo nên nét riêng của chị Hoàng nằm ở cách tiếp cận: Luôn đặt con người ở trung tâm, luôn cố gắng đi đến tận cùng mỗi số phận, hoàn cảnh.

Những năm dịch Covid-19 bùng phát là giai đoạn thử thách rõ nét nhất tinh thần dấn thân của chị. Khi nhiều hoạt động xã hội buộc phải thu hẹp, chị Hoàng cùng đồng đội lại chọn cách đi ngược: Làm kính chắn giọt bắn, vận động ủng hộ khẩu trang, hỗ trợ lực lượng y tế và các chốt kiểm soát dịch. Chị lặng lẽ kết nối từng nguồn lực nhỏ, gom góp thành những chuyến xe nghĩa tình chở rau củ, nhu yếu phẩm về tâm dịch Hoài Nhơn.

“Có những ngày gần như không kịp ngủ nhưng nhìn bà con nhận được rau củ, nhìn y, bác sĩ mỉm cười phía sau tấm kính chắn giọt bắn, tôi thấy mọi mệt mỏi đều đáng giá” - chị Hoàng chia sẻ.

Những “Sân chơi cho em” được dựng lên ở vùng khó khăn, những thư viện nhỏ, những suất học bổng trao tận tay học sinh nghèo, tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ rất giản dị của chị: Trẻ em cần được vui chơi, được học tập trong điều kiện tốt hơn, dù chỉ thêm một chút.

“Mình không thể thay đổi cuộc sống của các em ngay lập tức nhưng ít nhất có thể cho các em thêm một khoảng trời để lớn lên tử tế” - chị Hoàng nói.

Chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (bìa phải) trao tiền hỗ trợ cho gia đình khó khăn để sửa chữa lại nhà ở sau bão lũ. Ảnh: NVCC

Năm 2025, dấu ấn thiện nguyện của chị Hoàng càng rõ nét khi chị cùng cộng đồng tình nguyện kịp thời có mặt tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Từ việc vận động nguồn lực sửa chữa nhà cửa, trao đồ dùng thiết yếu đến xây dựng mô hình “Tạp hóa 0 đồng” cho bà con vùng bị cô lập, mọi hoạt động đều hướng đến đúng nhu cầu thực tế của người dân.

Sau cơn bão số 13 năm 2025, chị Hoàng cùng đồng đội tiếp tục đồng hành hỗ trợ sửa chữa nhà, lắp đặt bồn nước và các vật dụng sinh hoạt cần thiết cho các hộ bị thiệt hại nặng. Với chị, điều trao đi không chỉ là một mái nhà an toàn hơn mà còn là niềm tin để người dân vững lòng sau thiên tai.

Tháng 11-2025, tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ VI, chị Hoàng được tôn vinh là một trong những tình nguyện viên CTĐ tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2020-2025. “Không cần danh hiệu để làm điều tử tế, nhưng khi được ghi nhận, tôi xem đó là sự động viên để mình đi tiếp con đường đã chọn, con đường của sẻ chia và nhân ái”-chị nói.