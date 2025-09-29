Tổ hiến máu tình nguyện khu phố Thiện Chánh 2: Một tấm lòng, nhiều giọt máu hồng

(GLO)-Từ năm 2016, Tổ hiến máu tình nguyện khu phố Thiện Chánh 2 (phường Hoài Nhơn Bắc) với 15 thành viên nòng cốt đã góp hàng chục đơn vị máu, nhiều lần kịp thời hiến đột xuất, cứu sống bệnh nhân. Không chỉ cho máu, tổ còn vận động hàng trăm triệu đồng giúp người bệnh khó khăn trang trải viện phí.

Tổ hiến máu tình nguyện Thiện Chánh 2 ra đời khi Hội Chữ thập đỏ khu phố kêu gọi thanh niên tham gia hiến máu. Lúc đó, anh Nguyễn Hoàng Binh Thư, cán bộ Đoàn khu phố đã kết nối, lập nhóm Zalo để tập hợp những người trẻ ở địa phương tham gia.

Từ nhóm ban đầu chỉ vài thành viên, đến nay đã có 37 người từng tham gia hiến máu, trong đó có 15 người thuộc lực lượng nòng cốt đều đã hiến ít nhất 4 lần trở lên. Thành viên trong tổ ở độ tuổi từ 20 đến khoảng 40, thuận lợi trong việc kết nối, gọi nhau đi hiến mỗi khi có chỉ tiêu hoặc ca cấp cứu cần gấp. Ngoài ra, để chủ động huy động khi cần, tổ đã lên danh sách nhóm máu cũng như các lần hiến máu của các thành viên.

Anh Thư (giữa) cùng một số thành viên trong tổ thường xuyên có mặt trong các đợt hiến máu. Ảnh: ĐVCC

Với tinh thần sẵn sàng “gọi là đi”, ngoài các đợt hiến máu tại chỗ, các thành viên trong tổ còn có nhiều lần tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu khẩn cấp, kịp thời cứu bệnh nhân. Điển hình là trường hợp chị Phạm Thị Mỹ Hương (36 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Bắc), bệnh nhân suy thận nặng, phải chạy thận suốt 8 năm qua. Chị Hương từng sống ở Thiện Chánh 2 nhưng phải bán nhà để chữa bệnh, hiện sống với mẹ già ngoài 70.

Sáng 12-9, khi biết sức khỏe của chị Hương chuyển biến xấu, cần được truyền máu gấp, anh Thư lập tức kêu gọi các thành viên, bố trí xe chở chị cùng 4 thành viên lên Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Tại đây, nhóm đã hiến tổng cộng 4 đơn vị máu, trong đó chị Hương được truyền ngay khoảng 2 đơn vị để qua cơn nguy kịch, số máu còn lại được lưu trữ phòng khi chị cần gấp.

Các thành viên trong tổ đang hiến máu khẩn cấp cho chị Hương. Ảnh: ĐVCC

Anh Nguyễn Văn Dũng (SN 2003), 1 trong 4 thành viên trực tiếp hiến máu hôm ấy, chia sẻ: “Lúc nghe tin cần máu gấp, em chỉ kịp ăn sáng rồi theo xe đi ngay. Vượt quãng đường gần 2 tiếng, đến nơi vừa hiến xong là bác sĩ đem máu đi truyền liền. Nhìn bệnh nhân hồng hào trở lại, tụi em thấy nhẹ cả người”.

Vượt qua cơn nguy kịch, chị Hương xúc động: “Nếu không có các anh chị, các bạn trẻ trong tổ, chắc tôi không cầm cự nổi. Tôi còn nhớ năm 2018, tổ từng kêu gọi nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ hơn 38 triệu đồng giúp tôi trang trải viện phí. Tình làng nghĩa xóm như vậy thật đáng quý vô cùng”.

Không chỉ riêng chị Hương, từ khi thành lập đến nay, tổ đã hiến máu, vận động hỗ trợ cho khoảng 15 trường hợp khó khăn trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc, với tổng số tiền khoảng 250 triệu đồng.

Năm 2018, chị Hương được Tổ hiến máu tình nguyện Thiện Chánh 2 vận động nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ hơn 38 triệu đồng để trang trải viện phí. Ảnh: ĐVCC

“Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc hiến máu mà còn cố gắng giúp người bệnh bớt gánh nặng chi phí. Nhìn họ được cứu sống, khỏe mạnh trở lại là niềm vui lớn nhất của cả tổ. Điều đó cũng truyền động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì hoạt động lâu dài”-anh Thư chia sẻ.