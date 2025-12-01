Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Những tín hiệu khởi sắc trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Tây tỉnh vài năm trở lại đây không chỉ phản ánh thành quả của các chương trình hỗ trợ, mà quan trọng hơn, cho thấy sự dịch chuyển căn bản trong tư duy sản xuất, sinh kế…

Những thay đổi tích cực này thể hiện rõ kết quả của Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Những chuyển động thầm lặng nhưng tạo sức bật

Tại làng O Bung (xã Ia Ko), câu chuyện chuyển đổi 5 sào vườn tạp sang trồng cà phê của chị Kpui H’Lâu minh chứng rõ nét cho giá trị của việc thay đổi tập quán sản xuất. Trước đây, gia đình chị không biết kỹ thuật canh tác, thu nhập bấp bênh.

Sau khi được hướng dẫn quy trình bón phân, tỉa cành, tưới nước và tận dụng phân chuồng, vườn cà phê phát triển ổn định. Từ những thay đổi nhỏ trong cách làm, thu nhập gia đình tăng dần, đời sống bớt khó khăn.

thoat-ngheo.jpg
Anh Myưng (thôn Sơl Trang, xã KDang) làm chuồng nuôi nhốt bò. Ảnh: P.D

Ở thôn Sơl Trang (xã KDang), mô hình nuôi bò nhốt chuồng do anh Myưng triển khai đang đặt nền tảng mới cho chăn nuôi tại địa phương. Không còn cảnh buộc bò dưới gốc cây hay thả rông theo cách chăn nuôi xưa cũ, anh đã đầu tư làm chuồng kiên cố phía sau nhà, tận dụng đất trống để trồng cỏ làm thức ăn. Việc chủ động nguồn thức ăn giúp hạn chế rủi ro, tăng hiệu quả nuôi và mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững hơn.

nong-nghiep.jpg
Bà con làng Bông Phun (phường An Phú) chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, giúp nâng cao thu nhập. Ảnh: P.D

Làng Bông Phun (phường An Phú), nơi có hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc Jrai, cũng có bước chuyển mạnh trong cơ cấu cây trồng. Trên những diện tích lúa hiệu quả thấp, người dân chuyển sang trồng rau màu, hiệu quả kinh tế của cách làm mới cao hơn rõ rệt.

Làng hiện có gần 200 ha đất sản xuất với các loại cây chủ lực: Lúa, cà phê và rau màu. Đáng chú ý, hơn 200 lao động trong làng đang làm việc ổn định tại các DN gần khu vực, góp phần mở rộng nguồn thu nhập ngoài nông nghiệp, yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng sống.

Tại làng Tang (xã Ia Chia), diện mạo nông thôn mới đang dần hình thành từ những thay đổi trong tư duy sản xuất. Với 41 hộ/155 nhân khẩu, trong đó hơn 10 người mang di chứng phong, làng vẫn mở rộng được 42 ha điều, 5 ha cà phê và duy trì mô hình nuôi bò nhốt chuồng. Điều này cho thấy khi nhận thức thay đổi, hạn chế về sức khỏe, nguồn lực hay điều kiện tự nhiên không còn là rào cản tuyệt đối đối với phát triển kinh tế.

Lan tỏa hiệu quả từ mô hình đến cộng đồng

Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” được các địa phương phía Tây tỉnh triển khai đồng bộ, gắn với kế hoạch phát triển KT-XH từng xã và đặc thù từng làng.

Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho hay, chỉ trong giai đoạn 2022-2025, các cấp Mặt trận và tổ chức chính trị-xã hội đã khảo sát, xây dựng 698 mô hình phát triển kinh tế, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền giảm 13.070 hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là con số có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh nhiều vùng còn khó khăn về hạ tầng, trình độ sản xuất và tập quán canh tác.

nong-thon-moi.jpg
Diện mạo nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số khang trang, sạch đẹp. Ảnh: P.D

Phát huy kết quả đạt được, Mặt trận các cấp tiếp tục triển khai đưa Cuộc vận động đi vào đời sống, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Ông Đoàn Văn Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Cạn, cho biết: Xã đang triển khai “10 nếp nghĩ, 10 cách làm” theo hướng linh hoạt hóa phù hợp với từng làng, từng nhóm dân cư. Hình thức tuyên truyền cũng được đa dạng hóa: Họp thôn, sinh hoạt chi hội, truyền thông qua mạng xã hội Zalo, Facebook… giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh, dễ hiểu và dễ áp dụng.

Tại xã Gào, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%, công tác vận động được gắn với xây dựng cơ sở vật chất phục vụ tuyên truyền và hỗ trợ sinh kế. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm đáng kể so với giai đoạn trước, tương ứng với giảm còn 3,52% hộ nghèo và còn 4,92% hộ cận nghèo.

Điểm nổi bật của Cuộc vận động không nằm ở hỗ trợ vật chất, mà ở khả năng chạm đến “gốc rễ” của vấn đề: Nhận thức, nếp nghĩ, phương thức tổ chức cuộc sống và sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh: Thời gian tới, Mặt trận tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường hướng dẫn thực hành sản xuất, thúc đẩy tư duy tự lực, nhằm bảo đảm mục tiêu giảm nghèo bền vững trên toàn tỉnh. Trọng tâm vẫn là “thay đổi từ bên trong” - nơi người dân trở thành chủ thể của sự phát triển.

null