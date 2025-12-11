Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 hỗ trợ 35 con bò giống cho các hộ đồng bào DTTS

(GLO)- Sáng 11-12, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) đã bàn giao 35 con bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo là người DTTS ở làng Khôn, HNáp (xã Ia Mơ) và làng Tu 1, Tu 2, Khôi (xã Ia Pia).

Trước khi tiếp nhận, các hộ dân được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và hướng dẫn xây dựng chuồng trại để bảo đảm mô hình hiệu quả.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 bàn giao bò giống cho bà con. Ảnh: R'Piên

Trước đó, ngày 11-11, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 cũng đã bàn giao 34 con bò sinh sản cho hộ nghèo và cận nghèo tại các làng Khôn, HNáp (xã Ia Mơ) và Piơr 1, Piơr 2, Tân Thanh (xã Ia Pia).

Tổng kinh phí thực hiện 2 đợt hỗ trợ là 1,7 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước bố trí 1,343 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng.

Hoạt động này nằm trong Dự án 3-Tiểu dự án 3 về “Phát triển kinh tế-xã hội mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào DTTS và miền núi”, được Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 triển khai từ năm 2022 tại 4 xã (cũ) gồm: Ia Mơ, Ia Pia, Ia Piơ và Ia Ga.

Riêng giai đoạn 2022-2024, đơn vị đã hỗ trợ 74 con bò sinh sản cho các hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng. Đến nay, đàn bò đã phát triển lên đến 100 con.