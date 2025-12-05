Lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

(GLO)- Phát huy phương châm hướng mạnh về cơ sở và bám sát đặc thù từng địa phương, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh Gia Lai không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, gắn chặt với phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng CCB trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao đời sống nhân dân.

Đổi mới để tập hợp hội viên, nâng cao chất lượng tổ chức Hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác tập hợp hội viên tiếp tục được các cấp Hội CCB triển khai với nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp từng vùng, từng địa bàn.

Đến nay, toàn tỉnh có 142 tổ chức Hội trực thuộc (gồm 135 xã, phường và 7 tổ chức Hội khối 487), 2.660 chi hội với 69.935 hội viên. Công tác xây dựng Hội luôn được đặt lên hàng đầu, gắn với phong trào “CCB gương mẫu” và yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở.

Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bức trướng cho Hội CCB tỉnh, đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Ảnh: P.D

Theo ông Phạm Mạnh Hùng-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh: Hàng nghìn hội viên CCB đã được tín nhiệm bầu vào cấp ủy, chính quyền, HĐND các cấp và tham gia tích cực vào công tác Mặt trận, đoàn thể.

Ở mọi vị trí, các hội viên luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu, tận tụy và trách nhiệm với cộng đồng, trở thành điểm tựa tin cậy của nhân dân.

Cùng với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng để hội viên vươn lên phát triển kinh tế.

Hiện, toàn tỉnh có 123 DN, 20 HTX, 11 tổ hợp tác, 501 trang trại, 4.532 gia trại và 3.250 hộ kinh doanh do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm cho gần 22.000 lao động. Trong đó, hàng trăm lao động là CCB, cựu quân nhân hoặc con em hội viên CCB.

Các cấp Hội phối hợp tổ chức hàng chục lớp tập huấn về sản xuất, chăn nuôi cho hội viên; hướng dẫn 53.700 hội viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng hơn 2.419 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH.

Đồng thời, hơn 85 tỷ đồng được huy động từ quỹ Tình đồng đội và các nguồn vốn xoay vòng, tạo thêm điều kiện để hội viên mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Hội CCB tỉnh trao kinh phí làm nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.D

Cùng với đó, các cấp Hội tích cực tham gia chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, hỗ trợ 368 hộ hội viên cải thiện điều kiện về nhà ở. Đặc biệt, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo bền vững” tiếp tục được duy trì với nhiều hoạt động giàu tính nhân văn.

Từ năm 2023 đến nay, Hội đã vận động 567 triệu đồng để mua 51 con bò và 2 con trâu giống hỗ trợ hội viên nghèo ở các xã khó khăn. Đây là hướng đi thiết thực, tạo sinh kế bền vững để người dân vươn lên ổn định cuộc sống.

Tại cơ sở, nhiều mô hình sáng tạo được triển khai hiệu quả. Ở xã Kon Chiêng, mô hình “Kho thóc Cựu chiến binh” là một điểm sáng. Hội CCB xã mượn 1,5 ha đất nhàn rỗi của địa phương để sản xuất lúa, thu gần 2,8 tấn lúa/năm, dùng hỗ trợ cho hội viên và người dân vay không lãi trong thời điểm giáp hạt. Nhờ đó, hơn 20 hộ đã vượt qua khó khăn trước mắt.

Các chi hội còn trồng 4,5 ha mì cao sản, mỗi năm thu hơn 67 triệu đồng bổ sung vào quỹ “Nghĩa tình đồng đội” nhằm thăm hỏi, hỗ trợ hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn. Một số chi hội khác phát triển mô hình trồng rừng keo lai, tạo nguồn thu ổn định, hỗ trợ hội viên vay vốn sản xuất.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, tỷ lệ hộ hội viên nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,08%; hộ cận nghèo còn 3,17%; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 51,9%. Hằng năm, trên 95% tổ chức Hội CCB hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức yếu kém.

Lan tỏa phong trào thi đua, tạo dựng cộng đồng đoàn kết

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các cấp Hội CCB tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, văn minh”…

Đáng chú ý, phong trào “CCB gương mẫu” tiếp tục là trọng tâm, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lan tỏa sâu rộng. Ảnh: P.D

Với vai trò nòng cốt tại cơ sở, Hội đã xây dựng và duy trì 82 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần giữ gìn ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Lực lượng CCB trở thành điểm tựa quan trọng trong tuyên truyền, hòa giải, nắm bắt tình hình và xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ thôn, làng, tổ dân phố.

Các phong trào “Đoạn đường tự quản”, “CCB bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường kiểu mẫu” tiếp tục được triển khai hiệu quả. Hội viên đã đóng góp hơn 7,7 tỷ đồng, 7 triệu ngày công và 73.000 m² đất phục vụ các công trình, phần việc cộng đồng.

Tại phường Thống Nhất, ông Phạm Xuân Vinh-Chủ tịch Hội CCB phường-cho biết: Hội đang duy trì 23 tổ, đội trung kiên với 115 hội viên tại 21 tổ dân phố và 2 làng.

Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, hòa giải và xử lý mâu thuẫn trong cộng đồng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an phường thực hiện hiệu quả mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ liên gia an toàn”, nâng cao ý thức cảnh giác và phòng ngừa tội phạm trong nhân dân.

Ở xã Vĩnh Sơn, hội viên CCB cũng phát huy vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Văn Diệu-Chủ tịch Hội CCB xã-cho hay, trong nhiệm kỳ vừa qua, hội viên đã hiến 120 m² đất; tham gia sửa chữa, nâng cấp hơn 2,5 km đường giao thông nông thôn và xây mới 1,5 km kênh mương; vận động tháo dỡ 12 ngôi nhà xây dựng trái phép.

Phong trào “Thắp sáng đường quê” tại địa phương ghi nhận sự đóng góp chủ lực của lực lượng CCB, với việc lắp mới và bổ sung 5 bộ đèn năng lượng mặt trời và đèn LED tại các đoạn đường đèo, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi đi lại ban đêm.

Bồi đắp truyền thống yêu nước và trách nhiệm công dân

Bên cạnh các hoạt động phát triển kinh tế và giữ gìn trật tự xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp Hội CCB trong tỉnh thực hiện với tinh thần sâu sắc và bền bỉ.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã trao tặng 254 sổ tiết kiệm, hàng nghìn suất quà cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và học sinh nghèo; phối hợp tổ chức hoạt động “Thắp nến tri ân”; tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chăm sóc, tu bổ nghĩa trang bằng hàng nghìn ngày công.

Công tác giáo dục truyền thống được chú trọng. Các cấp Hội phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên; hỗ trợ thanh niên trong học nghề, tìm kiếm việc làm; tham gia rèn luyện kỹ năng sống và định hướng tư tưởng.

Toàn Hội đã nhận cảm hóa, giáo dục 2.573 thanh thiếu niên chậm tiến; vận động thanh niên nhập ngũ; tư vấn nghề nghiệp cho quân nhân xuất ngũ; đồng thời vận động thanh niên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Khẳng định mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: Các cấp Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội bản lĩnh, trách nhiệm, dám nghĩ dám làm; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Toàn Hội quyết tâm phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, nêu gương, đóng góp thiết thực vào sự ổn định chính trị, phát triển KT-XH, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.