Cựu chiến binh lan tỏa tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”

(GLO)- “Học Bác không ở đâu xa, mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong sinh hoạt và công việc hằng ngày, để mang lại niềm vui, sự đổi thay tích cực cho cộng đồng”.

Đó là phương châm sống giản dị nhưng sâu sắc của ông Nguyễn Đức Chiến-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Pia.

Tận tụy, trách nhiệm với công việc chung

Xuất phát từ suy nghĩ “học Bác phải đi đôi với hành”, ông Chiến luôn xem phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là trách nhiệm của tổ chức Hội.

Ông Nguyễn Đức Chiến (giữa) trò chuyện cùng các cựu chiến binh xã. Ảnh: P.D

Sau khi sáp nhập xã, Hội CCB xã Ia Pia có 528 hội viên sinh hoạt ở 24 thôn, làng; trong đó 68% là hội viên người dân tộc thiểu số. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội, các hội viên đã đóng góp xây dựng quỹ nội bộ đạt 660 triệu đồng, tạo nguồn vốn vay ưu đãi cho 26 hộ phát triển sản xuất, chăn nuôi, mở rộng kinh tế gia đình.

Không dừng lại ở đó, ông Chiến cùng các thành viên CLB CCB sản xuất, kinh doanh giỏi thường xuyên xuống cơ sở, đến 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số để hướng dẫn bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng kỹ thuật canh tác cà phê, lúa nước, trồng rừng, cải tạo vườn tạp. “Hội viên luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, tương trợ lẫn nhau để cùng vươn lên trong cuộc sống”-ông Chiến chia sẻ.

Một mô hình tiêu biểu được ông duy trì là kết nghĩa giữa Chi hội CCB thôn Phù Cát và làng O Ngol. Nhiều năm qua, hoạt động này đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa hội viên người Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất và đời sống.

Bên cạnh công tác phát triển kinh tế, ông Chiến còn đặc biệt chú trọng công tác ANTT ở cơ sở. Với sự phối hợp chặt chẽ của CA xã, Hội đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động kinh phí lắp đặt 8 điểm camera an ninh tại các khu vực trọng điểm. Cùng với đó, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” với 23 chiếc kẻng bố trí tại 11 thôn, làng trở thành “tai mắt” của nhân dân, giúp phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp.

Ngoài ra, 11 tổ trung kiên với 46 thành viên thường xuyên phối hợp tuần tra, nắm bắt tình hình địa bàn, góp phần giữ vững ANTT nông thôn…

Gương mẫu làm kinh tế, giàu lòng nhân ái

Không chỉ là người cán bộ hội tận tụy, ông Chiến còn là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình. Hiện, gia đình ông sở hữu 3 ha cà phê và sầu riêng. Dự kiến vụ năm nay, vườn cà phê cho sản lượng khoảng 7 tấn nhân, doanh thu ước gần 800 triệu đồng, chưa kể 500 triệu đồng từ cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Ông Nguyễn Đức Chiến bên vườn cà phê trĩu quả chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: P.D

Luôn tâm niệm làm kinh tế giỏi không chỉ cho bản thân mà còn để giúp đồng đội, hỗ trợ người khó khăn vươn lên, ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, tạo việc làm thời vụ cho lao động địa phương, góp phần lan tỏa phong trào CCB làm kinh tế giỏi ở xã.

CCB Nguyễn Đức Chiến vinh dự nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Đặc biệt, năm 2025, ông được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Tinh thần nhân ái ấy còn được ông thể hiện qua nhiều hoạt động nghĩa tình. Dưới sự vận động của ông, Hội CCB xã đã phối hợp với DN, tổ chức và cá nhân thiện nguyện xây dựng cầu thôn Cát Mỹ trị giá 295 triệu đồng; trao 2.000 cây sầu riêng giống (trị giá 260 triệu đồng) cho hội viên, người dân phát triển sản xuất. Hội còn nhận đỡ đầu 2 học sinh khó khăn, hỗ trợ 200 nghìn đồng/em/tháng; tặng quà Tết, may và trao 125 bộ quần áo mới cho học sinh nghèo năm học 2025-2026.

Thầy Trần Hà Thanh-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (xã Ia Pia)-cho biết: “Hằng năm, Hội CCB xã phối hợp với nhà trường hỗ trợ học sinh khó khăn và tổ chức nói chuyện truyền thống cách mạng. Những buổi trò chuyện chân tình của các CCB đã giúp học sinh thêm yêu quê hương, bồi đắp lý tưởng sống tốt đẹp”.