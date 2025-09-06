Cựu chiến binh vượt khó làm giàu, lan tỏa nghĩa tình

Trên mặt trận mới-mặt trận kinh tế, bằng công sức và ý chí, họ dựng nên cơ nghiệp, vừa làm giàu cho gia đình, vừa gieo hạt giống nghĩa tình trong cộng đồng.

Vượt gian khó, vững chí làm giàu

Năm 1986, hoàn thành nghĩa vụ tại Trung đoàn 600 CA vũ trang (nay là Bộ Tư lệnh BĐBP), ông Ngô Công Đoan trở về quê hương Hưng Yên. Một năm sau đó, hưởng ứng chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới, ông quyết định vào tổ 4, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai hiện nay lập nghiệp.

Ông Ngô Công Đoan (hàng đầu, thứ 6 từ trái sang) trao bảng hỗ trợ kinh phí làm nhà Nghĩa tình đồng đội cho thân nhân cựu chiến binh Rơ Mah Bích. Ảnh: Thanh Tịnh

Những ngày đầu trên vùng đất nắng nung đỏ những triền đồi, gió cuốn bụi đỏ quạch bám đầy vai áo người, cuộc sống bấp bênh, thiếu thốn trăm bề nhưng ông Đoan không chùn bước. “Người lính ra trận vì Tổ quốc, khi trở về cũng phải sống xứng đáng với những đồng đội đã nằm lại”-ông Đoan chia sẻ.

Bắt đầu từ mô hình nhỏ, ông Đoan kiên trì lấy ngắn nuôi dài, kết hợp trồng trọt-chăn nuôi, ngày đêm học hỏi kỹ thuật, tìm hướng đi mới. Không ít lần thất bại nhưng qua từng vụ mùa, ông tích lũy kinh nghiệm, từng bước mở rộng quy mô sản xuất.

Đến nay, trang trại hơn 50 ha tại xã Đức Cơ với các loại cây trồng như hồ tiêu, bưởi da xanh, sầu riêng, bơ Booth… đạt chuẩn VietGAP, kết hợp trồng rừng, cây dược liệu và nhà nuôi chim yến rộng 1.400 m² không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình ông mà còn tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương với mức lương 6,5-8 triệu đồng/người/tháng. Hiện ông là Phó Chủ tịch Hiệp hội DN, Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Gia Lai.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Tuyến (bìa phải) tại trang trại của gia đình. Ảnh: P.D

Cũng với tinh thần ấy, CCB Nguyễn Ngọc Tuyến (ở xã Ia Krái)-nhập ngũ năm 1978, chuyển ngành năm 1985-đã chọn gắn bó với mảnh đất biên giới.

Không ngại khó khăn, ông xây dựng Công ty TNHH một thành viên Hải Tây Phát chuyên kinh doanh xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; đồng thời phát triển kinh tế trang trại đáng nể với quy mô 4.000 trụ hồ tiêu, 800 cây sầu riêng (200 cây đã cho thu hoạch) và nhà nuôi chim yến rộng 1.200 m².

“Sau khi trừ chi phí, Công ty thu về 500-600 triệu đồng/năm. Nhưng vui nhất là Công ty đã góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 50 lao động tại địa phương với thu nhập 6,5-15 triệu đồng/người/tháng”-ông Tuyến cho hay.

Cựu chiến binh Nguyễn Huy Thuận cần mẫn với công việc ở trang trại nuôi hươu, nai. Ảnh: P.D

Ở làng Xôm Pốt (xã Ia Pia), CCB Nguyễn Huy Thuận lại chọn hướng đi khác biệt là nuôi và chế biến sản phẩm từ nhung hươu, nai. Trang trại của ông duy trì đàn hươu, nai từ 50-60 con. Bên cạnh lấy nhung, ông Thuận còn đầu tư chế biến sâu thành các sản phẩm đa dạng như nhung thái lát khô, nhung tán bột, nhung ngâm rượu, cao nhung.

Đặc biệt, sản phẩm nhung ngâm mật ong do ông chế biến được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh và là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022.

Không ngừng mở rộng quy mô, ông Thuận còn cung cấp giống hươu, nai ra các tỉnh lân cận và hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho người chăn nuôi. Bình quân mỗi năm, trang trại mang lại nguồn thu từ 400-500 triệu đồng. Từ chỗ khó khăn, gia đình ông đã có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi con ăn học và tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất.

Kết nối yêu thương, lan tỏa nghĩa tình

Thành công trên thương trường, những người lính Cụ Hồ càng có điều kiện sẻ chia, giúp đỡ đồng chí, đồng bào. Trong số đó, ông Ngô Công Đoan là tấm gương điển hình.

Với tâm niệm “Cuộc sống hôm nay có được là nhờ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và bao thế hệ cha anh”, nhiều năm qua, ông Đoan đều ủng hộ hàng chục triệu đồng cho các quỹ địa phương; trực tiếp đóng góp và kêu gọi nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB nghèo, gia đình chính sách.

Từ năm 2018 đến nay, gia đình ông đã ủng hộ hơn 500 triệu đồng. Đặc biệt, từ năm 2015, ông Đoan đã nhận đỡ đầu suốt đời cháu Ksor H’Phước - nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở làng Khop, xã Ia Krêl.

Bà Ksor H’Uit (mẹ của H’Phước) xúc động chia sẻ: Gia đình tôi luôn biết ơn ông Đoan. Ông nhận đỡ đầu suốt đời cháu Ksor H’Phước không chỉ bằng vật chất mà còn bằng sự quan tâm, động viên thường xuyên, giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn.

Tiếp nối truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, CCB Nguyễn Ngọc Tuyến cũng lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng cách ưu tiên tạo việc làm cho lao động là con em CCB và người dân tộc thiểu số. Mỗi năm, ông dành 60-70 triệu đồng cho công tác thiện nguyện, hỗ trợ hộ nghèo, người khó khăn và tích cực tham gia các phong trào do Hội CCB phát động, góp phần giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Còn ông Nguyễn Huy Thuận cũng dành một phần lợi nhuận từ mô hình chăn nuôi, chế biến nhung hươu để giúp đỡ hội viên khó khăn. Nhiều năm qua, ông đều đặn trích lợi nhuận hỗ trợ hươu giống cho hộ nghèo (trị giá 35-40 triệu đồng/cặp). Đến nay, 5 hộ đã nhận được 10 con giống để từng bước ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Hình ảnh những CCB bám đất, bám làng, cần mẫn lao động đã trở thành minh chứng sống động cho sức lan tỏa của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Họ không chỉ biết vươn lên từ gian khó mà còn giàu lòng nhân ái, sẵn sàng chia sẻ để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Phạm Mạnh Hùng-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-khẳng định: Những năm qua, đội ngũ CCB trên địa bàn tỉnh luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ: Gương mẫu, trách nhiệm, tiên phong phát triển kinh tế và tích cực giúp nhau làm giàu chính đáng. Họ thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân, đồng thời là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.