Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

Hiện toàn tỉnh triển khai 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai cho 1.858 hộ phải di dời với tổng kinh phí hơn 2.108 tỷ đồng. Các ban quản lý dự án và địa phương đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cơ bản hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500, tạo cơ sở triển khai xây dựng.

Đồng thời, các địa phương đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng khu tái định cư; nhiều dự án đã bàn giao mặt bằng để thi công san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống điện và nước sinh hoạt.

Tại khu vực phía Tây tỉnh, tiến độ bàn giao mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực ở các dự án như: xã Ia Dreh (5,77/5,77 ha), Ia Hiao (15,53/15,65 ha), Đăk Song (3,92/3,92 ha), Uar (32,09/33,78 ha), Ia Rsai (10,13/10,13 ha).

Nhà thầu bố trí nhân lực, vật lực thi công hạ tầng Dự án bố trí, sắp xếp định canh định cư tập trung vùng thiên tai ở thôn Điểm 9 (xã Ia Hiao). Ảnh: N.T

Ở khu vực phía Đông tỉnh, một số dự án cũng cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, khu tái định cư thôn Trà Cong (xã An Hòa) giai đoạn 1 đã bàn giao 4,08/4,08 ha và giai đoạn 2 đạt 6,21/7,27 ha; khu tái định cư Núi Gành (xã Đề Gi) bàn giao 4,75/4,75 ha; khu tái định cư vùng thiên tai xã Phù Mỹ Đông bàn giao 10/14,15 ha.

Nhờ mặt bằng được bàn giao kịp thời, nhiều hạng mục hạ tầng đã được triển khai; một số hộ dân bắt đầu xây dựng nhà ở tại khu tái định cư. Đơn cử, tại khu tái định cư thôn An Quang Đông (xã Đề Gi) đã có 8 hộ hoàn thành xây dựng nhà ở và chuyển đến sinh sống ổn định.

Khu tái định cư ở thôn An Quang Đông (xã Đề Gi) đến nay có 8 hộ dân đã xây dựng nhà ở và vào sinh sống ổn định. Ảnh: Kim Loan

Tại dự án định canh định cư tập trung vùng thiên tai ở thôn Điểm 9 (xã Ia Hiao), khu tái định cư được quy hoạch trên diện tích hơn 15,65 ha với 202 lô đất, dự kiến bố trí cho 180 hộ dân, tổng vốn đầu tư hơn 121,39 tỷ đồng.

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn tất đối với 32 hộ bị thu hồi đất, tổng diện tích 15,53 ha, kinh phí bồi thường hơn 14,37 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên công trường các đơn vị thi công đang khẩn trương san gạt mặt bằng, thi công các tuyến đường giao thông nội bộ. Nhiều phương tiện cơ giới hoạt động liên tục, từng bước hoàn thiện hạ tầng khu dân cư mới.

Ông Nguyễn Văn Thương - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho hay, sau khi có mặt bằng sạch, đơn vị thi công đang tập trung dọn ủi, bóc phong hóa, đắp đất san nền và ưu tiên thi công các khu vực đã được bàn giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai các dự án vẫn còn một số khó khăn, chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hồ sơ đất đai.

Ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết, ở một số địa phương vẫn còn vướng mắc về hồ sơ đất đai, hiện trạng sử dụng đất; một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường nên tiến độ thực hiện dự án bị ảnh hưởng.

Đơn cử, xã Ia Tul hiện chưa bàn giao xong khoảng 3,9 ha mặt bằng còn lại để triển khai thi công. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị địa phương sớm hoàn thiện phương án bồi thường để bàn giao mặt bằng.

Tương tự, xã Phù Mỹ Đông cần khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường đối với 4,15 ha còn lại của khu tái định cư vùng thiên tai; xã An Hòa hoàn thiện phương án bồi thường cho 1,06 ha còn lại của dự án Trà Cong (giai đoạn 2).

Theo ông Cao Thanh Thương, thời gian tới các sở, ngành sẽ tăng cường phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tạo sự đồng thuận trong việc di dời đến nơi ở mới.

Tỉnh cũng sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách trung ương, địa phương và các chương trình mục tiêu để triển khai các dự án, gắn việc bố trí dân cư với hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và xây dựng hạ tầng thiết yếu.

Việc đẩy nhanh các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho người dân mà còn tạo điều kiện để các hộ sớm ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất và phát triển lâu dài.