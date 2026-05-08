An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Từ trao sinh kế…

Cuối năm 2025, từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã An Lão đã triển khai mô hình chăn nuôi bò vỗ béo theo chuỗi liên kết. Đây được xem là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương vùng cao, nơi người dân có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi nhưng còn thiếu vốn và kỹ thuật.

Hai con bò vỗ béo được ông Võ Đình Vân chăm sóc kỹ lưỡng nên phát triển rất tốt. Ảnh: Quang Tấn

Với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, mô hình đã hỗ trợ 22 hộ dân, chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Mỗi hộ được cấp 2 con bò vỗ béo có trọng lượng từ 200kg trở lên. Không chỉ dừng lại ở việc cấp con giống, mô hình còn được tổ chức theo chuỗi liên kết chặt chẽ, từ cung ứng đến tiêu thụ sản phẩm.

Hộ mới thoát nghèo Võ Đình Vân (thôn Thuận An) là 1 trong 22 hộ được hưởng lợi từ chương trình. Gia đình ông hiện có 4 sào ruộng và 3 sào đất trồng keo là nguồn sinh kế chính của hai vợ chồng đã ngoài 60 tuổi. Do sức lao động hạn chế, cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ nên việc tham gia mô hình nuôi bò được kỳ vọng sẽ giúp gia đình cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

“Ban đầu, do bò được đưa từ nơi khác về nên việc thích nghi cũng gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, nhờ được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thuốc men, đàn bò phát triển tốt. Đến kỳ xuất bán, tôi sẽ bán bò và tiếp tục tái đầu tư để duy trì mô hình”- ông Vân chia sẻ.

Tương tự, do thiếu tư liệu sản xuất và điều kiện canh tác còn hạn chế, cuộc sống của gia đình chị Đinh Thị Vay (thôn 7) sau ra riêng gặp không ít khó khăn, thu nhập bấp bênh. Việc được hỗ trợ 2 con bò nuôi vỗ béo đã tạo thêm động lực để chị từng bước phát triển kinh tế hộ.

Cuộc sống của gia đình chị Đinh Thị Vay (ngoài cùng bên trái) sau ra riêng gặp nhiều khó khăn nên việc được hỗ trợ 2 con bò vỗ béo để phát triển chăn nuôi là nguồn động lực lớn để chị nỗ lực vươn lên. Ảnh: Quang Tấn

“Cùng với sự quan tâm hướng dẫn của cán bộ xã, 2 vợ chồng cũng chịu khó chăm sóc, vỗ béo nên 2 con bò phát triển rất tốt. Mình cảm ơn nhà nước rất nhiều, hy vọng với sự tiếp sức này, cuộc sống của gia đình sẽ được cải thiện trong thời gian tới” - chị Vay phấn khởi.

Theo bà Đinh Thị Nái - Thôn trưởng thôn 7, hiện thôn có 83 hộ với 255 khẩu, trong đó có 11 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. Có 10 hộ trong thôn tham gia mô hình, được hỗ trợ 22 con bò. Các hộ chủ yếu làm ruộng, đi làm thuê, nay có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi.

Bà Nái bộc bạch: “Bò được nhà nước hỗ trợ hoàn toàn, người dân chỉ cần chăm sóc tốt. Đây là cơ hội để các hộ phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương đã liên kết với đơn vị cung ứng để hỗ trợ 100% con giống, thức ăn và công tác phòng bệnh trong tháng đầu tiên. Đặc biệt, đơn vị liên kết còn cam kết thu mua sản phẩm sau khoảng 5 tháng nuôi với giá bằng hoặc cao hơn giá thị trường. Nhờ đó, người dân không còn lo lắng về đầu ra, mạnh dạn đầu tư công sức để chăm sóc đàn bò.

Việc phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân An Lão, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước ổn định cuộc sống. Ảnh: Thanh Sáng

Thực tế cho thấy, mô hình chăn nuôi bò vỗ béo theo chuỗi liên kết không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế bước đầu mà còn thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, bà con đã dần tiếp cận với cách làm mới, có sự hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo đầu ra.

… đến phát huy nguồn vốn tín dụng

Song song với việc triển khai các mô hình sinh kế, xã An Lão còn đặc biệt chú trọng phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Đây được xem là “đòn bẩy” quan trọng, giúp người dân có thêm nguồn lực để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế.

Gia đình bà Đinh Thị Nhơ (thôn 6) là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của nguồn vốn này. Từ khoản vay 150 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội An Lão, bà đã mạnh dạn đầu tư nuôi bò, nuôi dê và trồng rừng keo. Nhờ chăm chỉ lao động, tích góp qua từng năm, gia đình bà đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

“Tôi vay vốn để chăn nuôi và trồng keo, giờ cuộc sống đã ổn định hơn. Không những thoát được nghèo, mình cũng đã có điều kiện để lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn” - bà Nhơ chia sẻ.

Gia đình bà Đinh Thị Nhơ đã thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: Quang Tấn

Không chỉ riêng gia đình bà Nhơ, nhiều hộ dân khác tại xã An Lão cũng đã vươn lên nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Bà Đinh Thị Quốc (thôn 4) cho biết, sau khi trả hết khoản vay trước, gia đình tiếp tục được vay thêm 100 triệu đồng để mở rộng sản xuất.

Bà Quốc phấn khởi nói: “Nhờ nguồn vốn chính sách, từ chỗ không có gì, gia đình mình đã phát triển và duy trì đàn bò trên 5 con cùng rẫy keo gần 1 ha. Kinh tế gia đình dần khởi sắc, thoát nghèo và bắt đầu có của ăn, của để”.

Theo thống kê, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội An Lão hiện đang quản lý tổng dư nợ gần 520 tỷ đồng, với hơn 5.300 hộ còn dư nợ. Trong đó, các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hỗ trợ giải quyết việc làm chiếm tỷ trọng lớn.

Bà Đinh Thị Quốc (giữa) cũng đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu nhờ nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: Quang Tấn

Đối với địa bàn vùng cao như An Lão, nơi phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ đơn thuần là hỗ trợ tài chính mà còn là “chiếc cần câu” giúp người dân tự vươn lên. Từ nguồn vốn này, bà con có điều kiện đầu tư sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập.

Ông Đặng Thành Quốc - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội An Lão cho biết, đơn vị luôn ưu tiên tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo tiếp cận vốn vay. Đồng thời, phối hợp với các phòng ban, đoàn thể rà soát nhu cầu, đảm bảo 100% hộ dân có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình tín dụng, tạo điều kiện để người dân có nguồn vốn lớn hơn đầu tư sản xuất, qua đó góp phần giảm nghèo bền vững” - ông Quốc nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã An Lão cho biết: Đến cuối năm 2025, xã An Lão còn 241 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,55%. Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong thời gian qua, xã cũng đã tập trung ưu tiên các nguồn lực để triển khai hiệu quả các mô hình sinh kế đến phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách giúp người dân phát triển sản xuất.

“Đáng chú ý, mô hình nuôi bò vỗ béo đang khẳng định là hướng đi hiệu quả, giúp người dân từng bước thoát nghèo và phát triển kinh tế. Sau khi xuất bán, địa phương tiếp tục vận động bà con sử dụng nguồn vốn thu được để tái đầu tư, nhân rộng mô hình; đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ người dân mua con giống, mở rộng quy mô chăn nuôi” - Chủ tịch UBND xã An Lão cho hay.

Có thể khẳng định, các chính sách hỗ trợ cùng giải pháp thiết thực không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn tạo động lực lâu dài, giúp người dân đổi mới tư duy, chủ động phát triển kinh tế, qua đó xây dựng nền tảng bền vững cho công tác giảm nghèo của An Lão trong những năm tới.