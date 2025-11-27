Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ

(GLO) - Ngày 26-11, ông Nguyễn Minh Hướng-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai đã trao 300 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Đây là nguồn kinh phí do Công đoàn Ngân hàng CSXH Việt Nam vận động cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống chung tay đóng góp, nhằm kịp thời sẻ chia khó khăn với người dân vùng thiên tai.

Công đoàn Ngân hàng CSXH Việt Nam trao số tiền 300 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Cũng tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cũng trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn đóng góp của Công đoàn Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai và 10 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của Công đoàn Chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

Công đoàn Chi nhánh CSXH tỉnh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai Nguyễn Minh Hướng khẳng định: “Đối với hệ thống Ngân hàng CSXH, đồng hành cùng người dân, nhất là những người yếu thế, không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi cán bộ ngân hàng. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đồng hành, có thêm những giải pháp hỗ trợ thiết thực để giúp người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn".

Dịp này, Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai đã kêu gọi đoàn viên công đoàn, người lao động quyên góp để hỗ trợ 15 hộ dân bị thiệt hại nặng tại xã Tuy Phước với tổng số tiền 26 triệu đồng cùng phần quà thiết yếu để bà con ổn định cuộc sống sau lũ.

Đoàn công tác Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng tại xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Đoàn công tác cũng trao 10 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 5 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc; hỗ trợ 10 hộ dân tại phường An Nhơn Bắc với mức 500 nghìn đồng/hộ.