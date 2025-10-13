Doanh nhân trẻ Vũ Hồng Quân: Gắn thành công với trách nhiệm xã hội

(GLO)- Sinh năm 1991, giữ nhiều trọng trách từ Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, anh Vũ Hồng Quân là gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ.

Không chỉ điều hành hiệu quả các doanh nghiệp với doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, anh Vũ Hồng Quân còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng phong trào doanh nhân trẻ gắn bó với quê hương.

Anh Vũ Hồng Quân (thứ 2 từ trái sang) đang giới thiệu sản phẩm đá granite cho các đối tác Nhật Bản. Ảnh: NVCC



Lan tỏa trách nhiệm xã hội

Điều gì khiến anh dành thời gian cho hoạt động xã hội khi bản thân điều hành cùng lúc nhiều công ty ở các lĩnh vực khác nhau?

Những năm qua, tỉnh ta có bước phát triển nhanh chóng, hạ tầng và kinh tế-xã hội ngày càng khởi sắc. Tuy nhiên, sự phát triển ấy vẫn chưa thật sự đồng đều; vẫn còn nhiều gia đình khó khăn, nhiều thanh niên, sinh viên cần thêm sự hỗ trợ để có điều kiện vươn lên. Điều đó khiến tôi tin rằng, thành công không chỉ được đo bằng lợi nhuận hay doanh thu, mà còn bằng việc doanh nghiệp và bản thân mình có thể làm gì để cộng đồng tốt đẹp hơn. Tôi coi an sinh xã hội là trách nhiệm gắn liền với sự phát triển bền vững. Mỗi chương trình hỗ trợ hộ nghèo, mỗi căn nhà tình nghĩa được trao, hay những suất học bổng đến tay các em học sinh… đều không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn góp phần dựng xây một tương lai nhân văn hơn.

Anh Vũ Hồng Quân (thứ 4 từ phải sang) đại diện Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tặng quà cho các gia đình chính sách tỉnh Cao Bằng. Ảnh: NVCC

Trong các hoạt động thiện nguyện, đâu là dự án anh tâm đắc và dành nhiều tâm huyết nhất?

Trên cương vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, tôi vận động hơn 9 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, xây dựng 20 nhà nhân ái, 3 sân chơi thiếu nhi, 2 km đường bê tông nông thôn, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, tổ chức các chương trình “Đông ấm vùng cao”, “Hành trình tri ân”, “Tết ấm cho thanh niên công nhân”… Ngoài ra, doanh nghiệp của tôi còn nhận tài trợ ăn ở, học tập cho 8 trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi, phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong nhiều chương trình an sinh khác. Với tôi, đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho tương lai.

Thăm, tặng quà cho người dân làng O2 nhân dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: NVCC

Tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em 2025, thuộc Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Ảnh: NVCC

Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp

Hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp - Hướng dẫn sinh viên trường FPT - Workshop đào tạo tài chính cho khởi nghiệp - Tham quan nhà máy thực tế

Sau khi học tập ở nước ngoài, vì sao anh lại quyết định trở về quê hương để làm việc và gắn bó lâu dài?

Tôi trở về quê hương năm 2014 là lựa chọn gắn liền với trách nhiệm của một người trẻ. Bắt đầu từ việc tiếp quản một doanh nghiệp truyền thống trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, con đường phát triển dần mở rộng sang nhiều ngành nghề khác nhau, từ dịch vụ, hạ tầng đến hợp tác quốc tế. Điểm nhấn quan trọng trong hành trình ấy là định hướng khoa học-công nghệ như một trụ cột phát triển. Các nghiên cứu ứng dụng dựa trên công nghệ huỳnh quang kết hợp trí tuệ nhân tạo được đầu tư thương mại hoá, hình thành nền tảng kiểm định nhanh có thể triển khai trong nhiều lĩnh vực thiết yếu: an toàn thực phẩm, nguồn nước, nông nghiệp, y tế và môi trường.

Trong vai trò Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, anh đã triển khai những hoạt động cụ thể nào để hỗ trợ phong trào khởi nghiệp của thanh niên tỉnh nhà?

Thời gian qua, hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được triển khai đa dạng, gắn với từng giai đoạn phát triển của phong trào khởi nghiệp tại địa phương. Hội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Trường Đại học Quy Nhơn, Đại học FPT Quy Nhơn và một số cơ sở đào tạo khác để tạo kênh kết nối trực tiếp giữa sinh viên, thanh niên với cộng đồng doanh nghiệp. Từ nền tảng đó, nhiều chương trình mentor-mentee đã được tổ chức, huy động các doanh nhân trẻ làm cố vấn chuyên môn, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp về định hướng, tiếp cận vốn và hoàn thiện mô hình kinh doanh. Hàng chục dự án của thanh niên được ươm mầm, nhiều nhóm sinh viên được hỗ trợ gọi vốn, tiếp cận thị trường. Các hoạt động tham quan doanh nghiệp, giao lưu thực tiễn được triển khai thường niên, giúp thanh niên khởi nghiệp hiểu rõ cách thức vận hành, quản trị nhân sự, kiểm soát chi phí trong các loại hình sản xuất và thương mại dịch vụ.