Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

(GLO)- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân đã mở ra cơ hội mới, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với các doanh nhân trẻ, Nghị quyết như chất xúc tác giúp họ thăng hoa hơn trong đột phá, sáng tạo, góp phần tạo dựng một nền kinh tế hiệu quả, sáng tạo, linh hoạt.

Tự tin đổi mới, hội nhập

Thời gian qua, nhiều doanh nhân trẻ trong tỉnh khởi nghiệp bằng tâm thế quyết liệt, sẵn sàng thử sức trong những lĩnh vực mới, áp dụng công nghệ và mô hình quản trị hiện đại. Anh Lê Duy Lân (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH Quản lý du lịch Life (xã Cát Tiến), được vinh danh Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2024, là ví dụ tiêu biểu.

Dấu ấn đậm nét giúp doanh nhân trẻ này tạo sự khác biệt là đưa yếu tố “xanh” trở thành bản sắc kinh doanh. Khu du lịch ven biển Trung Lương mà công ty triển khai hướng tới bảo tồn tối đa thiên nhiên, bảo vệ cảnh quan, hệ sinh thái. Nhờ cách làm khác biệt, mùa hè vừa qua công suất phòng đạt 70%, tạo việc làm cho hơn 150 lao động, đóng góp trên 3 tỷ đồng cho ngân sách. “Kinh doanh bền vững là phải hài hòa giữa lợi nhuận, môi trường và cộng đồng. Tôi mong du khách rời Trung Lương mang theo cả kỷ niệm và ý thức gìn giữ thiên nhiên”, anh Lân chia sẻ.

Ở lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, Công ty TNHH Sản xuất bông gòn Bình Định (xã Tuy Phước Tây) do anh Hoàng Đại Thạch (SN 1992) điều hành, chọn hướng đi khác biệt khi tập trung thị trường nội địa.

Dù mới thành lập nhưng Công ty Sản xuất bông gòn Bình Định đã khẳng định được thương hiệu. Trong ảnh: Công nhân Công ty vận hành dây chuyền máy ép bông gòn. Ảnh: Hải Yến

Với việc đầu tư công nghệ, dây chuyền khép kín tại nhà máy, thu mua nguyên liệu ở địa phương, xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng riêng, Công ty tối ưu hiệu quả sản xuất và chi phí, phục vụ kịp thời nhu cầu của khách hàng. Nhờ đó, sản phẩm của Công ty từng bước khẳng định thương hiệu trong tỉnh và dần mở rộng ra thị trường lân cận.

Cũng với tinh thần khởi nghiệp, anh Ngô Thế Long (SN 1997), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Tập đoàn HAKUEN (phường Quy Nhơn), đã xây dựng mô hình quản lý chuyên nghiệp cho khách sạn, ngành thực phẩm và đồ uống. Chỉ sau 3 năm, từ một cơ sở ban đầu, Công ty phát triển lên 8 chi nhánh, doanh thu tăng gấp 4 lần, đóng góp gần 1 tỷ đồng cho ngân sách mỗi năm.

Với vai trò Chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo doanh nhân trẻ Bình Định, anh Long lan tỏa tinh thần “thành công của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Bắt nhịp xu hướng quốc tế

Trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu, yếu tố công nghệ, chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế trở thành chìa khóa sống còn. Nhiều DN tư nhân đã mạnh dạn lựa chọn hướng đi này.

Công nhân Công ty CP VCU (xã Chư Prông) làm việc tại dây chuyền sản xuất cà phê. Ảnh: Hải Yến

Sớm xác định mục tiêu đưa nông sản Việt, đặc biệt là cà phê ra thế giới, ngay từ đầu, Công ty CP VCU (xã Chư Prông) áp dụng quy trình sản xuất theo ISO và FDA, chinh phục các sàn thương mại điện tử lớn như Amazon, Lazada, Tiki. Hiện Công ty cung cấp cà phê túi lọc, cà phê phin, nguyên liệu sơ chế, đạt doanh thu bình quân gần 500 triệu đồng/tháng. “Mỗi gói cà phê không chỉ là sản phẩm thương mại, mà còn là câu chuyện về vùng đất, con người và khát vọng đổi đời của nông dân”, anh Nguyễn Tiến Định, Giám đốc Công ty, chia sẻ.

Anh Nguyễn Tiến Định, Giám đốc Công ty CP VCU, tại khu sản xuất cà phê của công ty. Ảnh: Hải Yến

Trong khi đó, Công ty Ô tô Hải Thành (phường Quy Nhơn) của anh Vũ Thành Luân (SN 1991) tiên phong số hóa toàn bộ dịch vụ hậu mãi. Từ khâu tiếp nhận, sửa chữa, bàn giao đến đánh giá dịch vụ, tất cả đều xử lý trên nền tảng số, giúp giảm 30% thời gian, tăng 25% khách hàng quay lại và duy trì chỉ số hài lòng CSI trên 90% suốt 3 năm. Anh Luân khẳng định: “Số hóa không chỉ giúp quản lý hiệu quả mà còn cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Trong ngành dịch vụ, đó là lợi thế sống còn”.

Ở lĩnh vực chế biến gỗ xuất khẩu, Công ty CP Gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Đông) của anh Lê Công Thành (SN 1992) đã áp dụng đồng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 7490:2005 và triển khai phần mềm ERP. Cùng với đó, Công ty đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại để tinh giản quy trình, tối ưu chi phí. “DN không chờ thị trường thay đổi, mà chuẩn bị trước cho mọi kịch bản”, anh Thành nhấn mạnh.

Những mô hình này cho thấy sức bật mới của DN tư nhân: Đổi mới công nghệ, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng hội nhập. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt mà Nghị quyết số 68-NQ/TW hướng tới: Khuyến khích khu vực tư nhân phát triển mạnh, bền vững, gắn trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng.

Ông Vũ Hồng Quân - Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, khẳng định: “Nghị quyết số 68-NQ/TW trao cho thế hệ doanh nhân trẻ một tầm nhìn và niềm tin mới. Tuy nhiên, bên cạnh ưu đãi tài chính, chúng tôi mong muốn có không gian để thử nghiệm ý tưởng, mô hình kinh doanh mới thông qua các chương trình vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tỉnh và các trường đại học cần tăng cường liên kết đào tạo kỹ năng quản trị, xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho DN thế hệ mới”.

“Nghị quyết số 68-NQ/TW đã xác định phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, vì vậy cần tập trung tháo gỡ rào cản để khu vực này bứt phá. DN, đặc biệt là DN trẻ, cần dũng cảm chấp nhận rủi ro, loại bỏ tâm lý e ngại, sai thì sửa, mạnh dạn đặt vấn đề và tìm hướng đi mới. DN chỉ có thể tồn tại và phát triển khi biết nâng cấp, liên kết, kinh doanh minh bạch dựa trên trí tuệ. Mối quan hệ giữa nhà quản lý và DN phải là sự gắn bó cùng phát triển”. PGS.TS TRẦN ĐÌNH THIÊN - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế

Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách

của Thủ tướng Chính phủ

(trích phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, ngày 17.8.2025)

----------------------------

“Chúng tôi mong tỉnh sớm ban hành tiêu chí hỗ trợ đất sản xuất, đồng thời có cơ chế hài hòa để DN nhỏ, DN khởi nghiệp cũng như DN vừa và lớn cùng tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng. Đây là động lực để ngành chế biến gỗ sạch, tuần hoàn phát triển. Ngoài ra, cần rút gọn thủ tục đầu tư, cải cách hành chính, hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn về PCCC, môi trường, đồng thời kiểm soát chặt chẽ FDI để ngăn chặn gian lận thương mại”. Ông NGUYỄN SỸ HÒE, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định

----------------------------