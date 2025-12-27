Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh công bố sản phẩm đáp ứng quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu

(GLO)- Chiều 26-12, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh tổ chức lễ công bố sản phẩm đáp ứng quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR). Đây là sự kiện thể hiện sự chủ động, quyết tâm của doanh nghiệp trong việc thực hiện cam kết gắn sản xuất với bảo vệ môi trường bền vững.

Trong bối cảnh các quy định toàn cầu về bảo vệ rừng và phát triển bền vững ngày càng được thắt chặt, Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành EUDR, yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu phải chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu không gây mất rừng hoặc suy thoái rừng kể từ ngày 31-12-2020.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh ký ban hành văn bản tuyên bố tuân thủ EUDR. Ảnh: Huy Toàn

Để đáp ứng yêu cầu này, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã chủ động triển khai thực hiện hệ thống trách nhiệm giải trình theo tiêu chuẩn PEFC nhằm đảm bảo toàn bộ nguyên liệu sử dụng và xuất khẩu của Công ty đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ rừng và môi trường.

Từ tháng 9-2024 đến tháng 12-2025, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tài liệu, tham vấn và phối hợp với các bên liên quan, đánh giá nội bộ và khắc phục điểm không phù hợp.

Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành tốt việc xây dựng và vận hành hệ thống trách nhiệm giải trình PEFC EUDR theo đúng quy định, góp phần đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất không gây mất rừng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã ký ban hành văn bản tuyên bố tuân thủ EUDR với cam kết toàn bộ sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chống mất rừng và suy thoái rừng.

Đến nay, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã có trên 6.100 ha cây cao su cung cấp nguyên liệu sản xuất đáp ứng EUDR. Toàn bộ khâu khai thác, vận chuyển, chế biến mủ cao su đã áp dụng hệ thống trách nhiệm giải trình theo EUDR. Ngoài ra, quá trình kiểm soát nguyên liệu và chế biến mủ cao su được chứng nhận theo hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm.