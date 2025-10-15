Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh kỷ niệm 40 năm thành lập

(GLO)- Sáng 15-10, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 49 năm xây dựng và phát triển, 40 năm thành lập Công ty (1985-2025).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Vũ Thảo

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các doanh nghiệp cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh tiền thân là Nông trường Cao su Ninh Đức được thành lập vào năm 1976, trên cơ sở tiếp quản 220 ha cao su trồng từ năm 1960 của chế độ cũ.

Năm 1985, thực hiện chủ trương của Chính phủ về quản lý chuyên ngành cao su và chương trình phát triển cao su trên địa bàn Tây Nguyên, Tổng cục Cao su Việt Nam đã tiếp nhận Nông trường Cao su Ninh Đức và thành lập Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh.

Trải qua 49 năm xây dựng, trong đó có 40 năm với tư cách pháp nhân, Công ty đã vươn mình mạnh mẽ. Quy mô diện tích quản lý hơn 14.000 ha cao su; trong đó, có hơn 9.800 ha ở Việt Nam và hơn 4.200 ha tại Vương quốc Campuchia.

Diện tích cao su của Công ty ở Việt Nam có sản lượng mủ khai thác hằng năm đạt trên 7.000 tấn quy khô, năng suất bình quân 1,69 tấn/ha. Công ty có 2 nhà máy chế biến cao su với dây chuyền hiện đại, công suất hơn 10.000 tấn/năm; các sản phẩm mang thương hiệu CHUPACO đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Song song với sản xuất, Công ty còn chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu vững chắc trên thị trường trong và ngoài nước, đạt nhiều chứng nhận uy tín như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, TCVN 3769:2016, ISO/IEC 17025:2017 và được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo VFCS/PEFC-FM, chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm theo PEFC-CoC và được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”.

Công ty hiện có hơn 1.700 người lao động, trong đó công nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 65%. Những năm qua, Công ty đã triển khai hiệu quả các chương trình 132, 134 của Chính phủ, giúp các hộ thiếu đất sản xuất, thiếu đất ở có cơ hội an cư lạc nghiệp.

Mô hình phát triển cây cao su kết hợp cây công nghiệp, chăn nuôi được áp dụng thành công, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần làm thay đổi diện mạo làng bản.

Trải qua nhiều giai đoạn, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh luôn có những bước phát triển ổn định. Gần nhất, giai đoạn từ năm 2020-2024, dù kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, Công ty vẫn vượt nhiều chỉ tiêu được giao như: tổng sản lượng cao su khai thác qua 5 năm đạt 66.146 tấn, đạt hơn 103% kế hoạch; năng suất bình quân hằng năm tăng dần từ 1,56 tấn/ha lên 1,69 tấn/ha, đạt 108% kế hoạch.

Sản lượng tiêu thụ là 66.538 tấn, đạt 101,7% kế hoạch; tổng doanh thu đạt 2.667,5 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; tổng lợi nhuận 602 tỷ đồng, đạt 136,6% kế hoạch; tổng nộp ngân sách 130,3 tỷ đồng, đạt hơn 106% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Vũ Thảo

Là đơn vị duy nhất thuộc Tập đoàn nằm trong tốp 10 doanh nghiệp bền vững năm 2024, Công ty đang ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong lĩnh vực sản xuất và ghi dấu hành trình 5 năm liên tục được vinh danh doanh nghiệp bền vững (2020-2024).

Năm 2024, Cao su Chư Păh tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Công ty được nhận danh hiệu này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Công ty đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp chủ lực của tỉnh và của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty tập trung tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất bằng việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quản lý và tăng cường áp dụng các giải pháp nông nghiệp tiên tiến. Tiếp tục nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm; đầu tư cho chế biến sâu để tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn; đồng thời chủ động tìm kiếm và chinh phục các thị trường mới…

Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2019-2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Vũ Thảo

Cùng với đó, tiếp tục chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong việc lập quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; chủ động rà soát, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý cần thiết cho những định hướng đầu tư, phát triển trong tương lai.

Phát huy hơn nữa vai trò gắn kết với cộng đồng, duy trì mối quan hệ đoàn kết, bền chặt với chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần củng cố quốc phòng-an ninh và xây dựng nông thôn mới…

Nhân dịp này, 2 cá nhân của Công ty vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2019-2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng bức trướng cho Công ty vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong “40 năm đoàn kết-đổi mới-phát triển (1985-2025)”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa trái) tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh. Ảnh: Vũ Thảo

Ngoài ra, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2024; tặng bằng khen cho Công ty nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập.

Cũng trong dịp này, 8 cá nhân của Công ty được nhận Huy hiệu “Vì sự nghiệp Cao su Việt Nam”; 40 cá nhân được nhận giấy khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; 110 cá nhân được nhận giấy khen của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh.