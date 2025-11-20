PJICO Bình Định đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

(GLO)- Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra, Công ty Bảo hiểm PJICO Bình Định (PJICO Bình Định) đã triển khai nhanh công tác giám định mức độ thiệt hại tại hiện trường, làm cơ sở để chi trả tiền bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Cơn bão số 13 vừa qua đã gây tổn thất lớn về tài sản của Nhà nước và nhân dân, trong đó có nhiều khách hàng của PJICO Bình Định. Ngay cơn sau bão đi qua, PJICO Bình Định đã chủ động liên hệ với khách khác để thăm hỏi, động viên; đồng thời nắm bắt thông tin về tình hình thiệt hại do bão gây ra. Cùng với đó là huy động cán bộ, nhân viên phối hợp với cá nhân, DN để kiểm tra tình hình thực tế tại hiện trường.

Giám đốc PJICO Bình Định Nguyễn Hướng Nam (bìa trái) báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về việc tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 13, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm. Ảnh: T.SỸ

Theo ông Nguyễn Hướng Nam, Giám đốc PJICO Bình Định, thiệt hại do bão số 13 gây ra ngoài sức tưởng tượng của của Công ty và các khách hàng tham gia bảo hiểm. Tổng cộng có hơn 100 xe ô tô và 50 nhà xưởng quy mô lớn của khách hàng bị hư hỏng với nhiều mức độ khác nhau. Đáng chú ý, nhiều DN đang hoạt động sản xuất trong Khu kinh tế Nhơn Hội có nhà xưởng bị hư hỏng nặng, riêng Công ty CP HD Nhơn Hội chuyên sản xuất đồ gỗ có nhiều dãy nhà bị gió cuốn bay hết mái tôn; trụ, kèo cũng bị gió bão bẻ cong, xiêu vẹo với tổng thiệt hại ước tính trên 20 tỷ đồng.

Thể hiện trách nhiệm cao với khách hàng, PJICO Bình Định đã triển khai nhanh công tác giám định mức độ thiệt hại làm cơ sở để chi trả tiền bảo hiểm cho khách hàng. Bên cạnh đó, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex cũng đã chi viện thêm cho PJICO Bình Định nhiều giám định viên để cùng tham gia giám định thiệt hại và thực hiện chi trả bảo hiểm trong thời gian sớm nhất.

Nhờ đó, tất cả các phương tiện bị bão làm hư hỏng được đưa đến các garage ô tô trên địa bàn tỉnh để sửa chữa, trong đó có 60 xe đã xuất xưởng. Ngoài ra, có 45/50 nhà xưởng của các DN bị hư hỏng cũng được giám định xong, hiện các khách hàng đang triển khai khắc phục thiệt hại và cung cấp cho PJICO Bình Định các chứng từ liên quan đến việc sửa chữa nhà xưởng, làm cơ sở để chi trả đúng, đủ theo đúng hợp đồng bảo hiểm đã ký kết.

Nhân viên PJICO Bình Định giám định tại hiện trường. Ảnh: T.SỸ

Ông Vũ Thế Hảo, Chủ tịch HĐQT Công ty HD Nhơn Hội cho rằng, PJICO Bình Định là đơn vị bảo hiểm có uy tín, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện việc chi trả bảo hiểm cho khách hàng. Việc này đã giúp DN nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, sáng 13-11-2025, nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại Khu kinh tế Nhơn Hội, ông Nguyễn Hướng Nam, Giám đốc PJICO Bình Định đã báo cáo với Thủ tướng về việc tham gia công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13; tập trung giải quyết bồi thường nhanh chóng, thủ tục đơn giản, không để khách hàng chờ đợi. Ngoài ra, Công ty còn quyên góp 30 triệu đồng hỗ trợ cho tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra.

Bên cạnh đó, PJICO Bình Định còn tư vấn, hỗ trợ khách hàng tăng cường công tác quản lý, quản trị rủi ro, hạn chế khả năng xảy ra tổn thất, thiệt hại. Riêng đối với Công ty HD Nhơn Hội, PJICO Bình Định đã cho DN tạm ứng trước 5 tỷ đồng để giúp khách khắc phục nhanh hậu quả cơn bão số 13.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần chủ động của PJICO Bình Định và yêu cầu DN tiếp tục thể hiện cộng đồng trách nhiệm, sát cánh cùng người dân, DN trong lúc khó khăn, góp phần cùng với tỉnh Gia Lai sớm ổn định đời sống và sản xuất.