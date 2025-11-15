(GLO)- Sáng 15-11, tại phường Pleiku, Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV-Chi nhánh Gia Lai chính thức ra mắt. Sự kiện quan trọng này là bước chuyển mình mạnh mẽ, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm nâng tầm dịch vụ của bảo hiểm DBV.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bảo hiểm DBV và DBV Chi nhánh Gia Lai thực hiện nghi thức đánh dấu sự kiện ra mắt Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV- Chi nhánh Gia Lai.

﻿Ảnh: Sơn Ca

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc từ Tập đoàn, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, chuẩn hoá thương hiệu, đơn vị Bảo hiểm BSH Chi nhánh Gia Lai chính thức mang diện mạo mới với tên gọi Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV-Chi nhánh Gia Lai.

Tại lễ công bố thương hiệu và ra mắt, Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV - Chi nhánh Gia Lai cam kết tiếp tục kế thừa nền tảng tốt đẹp của BSH Gia Lai, ứng dụng tiêu chuẩn vận hành hiện đại từ Tập đoàn nhằm mang đến trải nghiệm phục vụ tốt hơn cho khách hàng. Sự kiện quan trọng này là bước chuyển mình mạnh mẽ, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm nâng tầm dịch vụ của bảo hiểm DBV.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết hợp tác toàn diện. Ảnh: Sơn Ca

Với thương hiệu mới, DBV Chi nhánh Gia Lai đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần Sài Gòn Insurtech.