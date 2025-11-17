Tặng thẻ bảo hiểm y tế: Nhân văn, thiết thực

(GLO)- Nhằm giúp đối tượng yếu thế được thụ hưởng các chính sách trong chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí điều trị khi không may ốm đau, nhiều đơn vị đã phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Ngày 13-11, hơn 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Ia Krái được tặng thẻ BHYT từ nguồn kinh phí gần 135 triệu đồng do Công ty CP Bình Điền-Mekong và Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai tài trợ.

Đây là một trong các hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn-Mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ” của BHXH Việt Nam.

Đại diện BHXH và nhà tài trợ trao tặng thẻ BHYT đến người dân hoàn cảnh khó khăn xã Ia Krái. Ảnh: CTV

Ông Vũ Mạnh Chữ, Giám đốc BHXH tỉnh, nhấn mạnh: “Giúp người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là chia sẻ về vật chất, tiền bạc trước mắt. Việc tặng thẻ BHYT còn giúp họ phòng ngừa nhiều rủi ro về bệnh tật, động viên về tinh thần, giúp bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh. Hơn thế nữa, theo thời gian tới, chắc chắn bà con sẽ nhận thấy lợi ích của việc tham gia BHYT. Khi nỗ lực vượt qua được khó khăn, từng bước ổn định tài chính, bà con sẽ tự mình tham gia BHYT cho bản thân và gia đình”.

Ông Rơ Chăm Khíu, người dân làng Jrăng Blo, xã Ia Krái, chia sẻ: “Do khó khăn nên tôi chưa mua BHYT. Nay được tặng thẻ, tôi vui lắm. Cảm ơn sự quan tâm của BHXH và các nhà tài trợ đã hỗ trợ người dân”.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Krái Nguyễn Thanh Phương, chương trình tặng thẻ BHYT hết sức nhân văn, thiết thực. Người dân khó khăn được tặng thẻ BHYT sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn và giúp họ giảm gánh nặng chi trả chi phí khi ốm đau, nằm viện, từ đó góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

“Thời gian tới, xã cam kết hỗ trợ, phối hợp tốt với BHXH cơ sở Ia Grai trong việc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trên địa bàn thấy được ý nghĩa của chính sách, nâng cao nhận thức, tích cực tự nguyện, tự giác tham gia, góp phần đảm bảo sự bền vững trong việc tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo an sinh cho bản thân và gia đình”, Chủ tịch UBND xã Ia Krái nhấn mạnh.

Đại diện Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku trao tặng thẻ bảo hiểm y tế đến người dân xã Phú Túc. Ảnh: Ly Ty

Ngày 14-11 vừa qua, CLB Cơm từ thiện Pleiku (thuộc Trung tâm tình nguyện Quốc gia) phối hợp với địa phương trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Chư Pưh, Phú Túc. Với 26 triệu đồng vận động được từ nhiều nhà hảo tâm, CLB mua thẻ BHYT cho 205 người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Chị Lý Thị Hồng Trị, Trưởng Ban mạng lưới Tình nguyện Quốc gia Khu vực Tây Nguyên, Chủ nhiệm CLB Cơm từ thiện Pleiku, chia sẻ: “Nhiều trường hợp khó khăn do không có BHYT càng thêm khó khăn khi phải chi trả viện phí quá lớn. Từ đó, ngoài các hoạt động nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo, các chương trình an sinh xã hội, CLB còn triển khai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân khó khăn. Hy vọng, thông qua việc được tặng thẻ và nhận thấy lợi ích thiết thực của BHYT, mọi người sẽ chủ động tham gia các lần sau để an tâm, phòng rủi ro khi bệnh tật bất ngờ".