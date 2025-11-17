Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tặng thẻ bảo hiểm y tế: Nhân văn, thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN NHƯ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhằm giúp đối tượng yếu thế được thụ hưởng các chính sách trong chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí điều trị khi không may ốm đau, nhiều đơn vị đã phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Ngày 13-11, hơn 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Ia Krái được tặng thẻ BHYT từ nguồn kinh phí gần 135 triệu đồng do Công ty CP Bình Điền-Mekong và Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai tài trợ.

Đây là một trong các hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn-Mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ” của BHXH Việt Nam.

tang-the.jpg
Đại diện BHXH và nhà tài trợ trao tặng thẻ BHYT đến người dân hoàn cảnh khó khăn xã Ia Krái. Ảnh: CTV

Ông Vũ Mạnh Chữ, Giám đốc BHXH tỉnh, nhấn mạnh: “Giúp người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là chia sẻ về vật chất, tiền bạc trước mắt. Việc tặng thẻ BHYT còn giúp họ phòng ngừa nhiều rủi ro về bệnh tật, động viên về tinh thần, giúp bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh. Hơn thế nữa, theo thời gian tới, chắc chắn bà con sẽ nhận thấy lợi ích của việc tham gia BHYT. Khi nỗ lực vượt qua được khó khăn, từng bước ổn định tài chính, bà con sẽ tự mình tham gia BHYT cho bản thân và gia đình”.

Ông Rơ Chăm Khíu, người dân làng Jrăng Blo, xã Ia Krái, chia sẻ: “Do khó khăn nên tôi chưa mua BHYT. Nay được tặng thẻ, tôi vui lắm. Cảm ơn sự quan tâm của BHXH và các nhà tài trợ đã hỗ trợ người dân”.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Krái Nguyễn Thanh Phương, chương trình tặng thẻ BHYT hết sức nhân văn, thiết thực. Người dân khó khăn được tặng thẻ BHYT sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn và giúp họ giảm gánh nặng chi trả chi phí khi ốm đau, nằm viện, từ đó góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

“Thời gian tới, xã cam kết hỗ trợ, phối hợp tốt với BHXH cơ sở Ia Grai trong việc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trên địa bàn thấy được ý nghĩa của chính sách, nâng cao nhận thức, tích cực tự nguyện, tự giác tham gia, góp phần đảm bảo sự bền vững trong việc tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo an sinh cho bản thân và gia đình”, Chủ tịch UBND xã Ia Krái nhấn mạnh.

bao-hiem.jpg
Đại diện Câu lạc bộ Cơm từ thiện Pleiku trao tặng thẻ bảo hiểm y tế đến người dân xã Phú Túc. Ảnh: Ly Ty

Ngày 14-11 vừa qua, CLB Cơm từ thiện Pleiku (thuộc Trung tâm tình nguyện Quốc gia) phối hợp với địa phương trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Chư Pưh, Phú Túc. Với 26 triệu đồng vận động được từ nhiều nhà hảo tâm, CLB mua thẻ BHYT cho 205 người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Chị Lý Thị Hồng Trị, Trưởng Ban mạng lưới Tình nguyện Quốc gia Khu vực Tây Nguyên, Chủ nhiệm CLB Cơm từ thiện Pleiku, chia sẻ: “Nhiều trường hợp khó khăn do không có BHYT càng thêm khó khăn khi phải chi trả viện phí quá lớn. Từ đó, ngoài các hoạt động nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo, các chương trình an sinh xã hội, CLB còn triển khai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân khó khăn. Hy vọng, thông qua việc được tặng thẻ và nhận thấy lợi ích thiết thực của BHYT, mọi người sẽ chủ động tham gia các lần sau để an tâm, phòng rủi ro khi bệnh tật bất ngờ".

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

Đời sống

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Đời sống

(GLO)- Sau bão, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng khiến nguồn cung rau xanh giảm mạnh. Những ngày gần đây, tại một số chợ dân sinh, giá rau xanh đồng loạt tăng cao, trong khi các mặt hàng thực phẩm khác vẫn giữ ổn định.

Người dân thực hiện thủ tục đổi GPLX tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Người dân có thể đổi bằng lái tại Công an 135 xã, phường toàn tỉnh

Xã hội

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo về các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn tỉnh. Trong đó, người dân có thể thực hiện thủ tục đổi, cấp lại GPLX ngay tại Công an xã, phường gần nhất hoặc tự thực hiện qua hình thức trực tuyến.

Thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông.

Lực lượng Công an tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông

Đời sống

(GLO)- Sáng 9-11, Đại tá Ngô Cự Vinh-Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên và trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 13 trên địa bàn xã Tuy Phước. 

Chuyến xe 0 đồng chở nghĩa tình Gia Lai về bà con vùng bão, lũ

Chuyến xe 0 đồng chở nghĩa tình Gia Lai về bà con vùng bão, lũ

Xã hội

(GLO)- Chiều 8-11, tại phường An Phú, 2 chuyến xe 0 đồng chở khoảng 35 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm do Team 81 Gia Lai vận động bà con trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đóng góp đã xuất phát hướng về bà con bị ảnh hưởng do cơn bão số 13 tại phía Đông tỉnh Gia Lai và Đà Nẵng.

Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn đã mở cửa miễn phí cho người dân tạm trú, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn.

Chia sẻ nơi trú, hỗ trợ người dân mùa mưa bão

Xã hội

(GLO)-Trước lúc cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn đã mở cửa miễn phí, trở thành điểm tựa an toàn, ấm áp cho người dân tạm trú, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn. 

null