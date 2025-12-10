Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích tại khu vực cầu Sông Tranh

HUỲNH VỸ
(GLO)- Đến 16 giờ 30 phút ngày 10-12, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) đã tìm thấy thi thể ông T.V.N. (SN 1938, trú thôn Thọ Nghĩa, xã Tuy Phước) tại khu vực cầu Sông Tranh.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 nhận tin báo có vụ đuối nước xảy ra tại vị trí nêu trên. Ngay sau đó, Đội nhanh chóng điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy và 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

luc-luong-chuc-nang-trien-khai-doi-hinh-lan-tim-nguoi.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình lặn tìm kiếm ông N.
﻿Ảnh: ĐVCC

Qua xác minh ban đầu, ông N. rời nhà lúc 2 giờ ngày 9-12 trong tình trạng không bình thường. Đến trưa 10-12 không thấy ông trở về, gia đình tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 đã triển khai đội hình lặn tìm, sử dụng áo phao, phao bè, dây cứu hộ và các thiết bị chuyên dụng; đồng thời, phối hợp với Công an xã Tuy Phước đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Khi lực lượng tiếp cận hiện trường, mực nước đang ở mức 5-6 m, dòng chảy mạnh và đục do nước sông dâng cao và chảy xiết từ thượng nguồn đổ về, gây nhiều trở ngại cho công tác tìm kiếm. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông N. tại khu vực cầu Sông Tranh.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

