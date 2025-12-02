Gia Lai: Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn, ứng phó mưa lũ khi có yêu cầu

(GLO)- Ngày 1-12, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã có Công điện gửi các sở, ban, ngành thành viên và UBND cấp xã về việc ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo, từ đêm ngày 2 đến 4-12 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-120 mm, có nơi trên 150 mm; một số nơi thuộc khu vực phía Đông của tỉnh Gia Lai cũ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm; khu vực phía Tây tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 40 mm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu chủ động vận hành xả nước hồ chứa để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du. Ảnh: P.V

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân để chủ động phòng tránh.

Chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.

Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực mỏ, khai thác khoáng sản; chủ động vận hành xả nước hồ chứa để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lũ đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh.