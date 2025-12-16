Long trọng Lễ giỗ nhân kỷ niệm 96 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

(GLO)- Sáng 16-12 (nhằm ngày 27-10 Âm lịch), tại Di tích Huyện đường Bình Khê, UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ giỗ nhân kỷ niệm 96 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1929 - 2025).

Đây là năm đầu tiên UBND xã Bình Khê được phân cấp quản lý Di tích Huyện đường Bình Khê và trực tiếp tổ chức Lễ giỗ.

Các đại biểu thành tâm hướng về Đền thờ, cùng tham dự nghi thức của Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Đ.N

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và địa phương.

Lễ giỗ được tổ chức theo nghi thức cổ truyền, có khởi chinh cổ, đọc văn tế nêu bật thân thế của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thành kính dâng hương tại Lễ giỗ. Ảnh: Đ.N

Theo đó, cụ Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862 tại tỉnh Nghệ An. Cụ đỗ cử nhân năm 1894, đỗ Phó bảng năm 1901. Trong quá trình làm quan, đặc biệt khi giữ chức Tri huyện Bình Khê (năm 1909), cụ luôn nêu cao phẩm chất thanh liêm, chính trực, gần gũi nhân dân, kiên quyết bảo vệ người nghèo, trừng trị cường hào, ác bá.

Năm 1910, cụ bị vu cáo lạm quyền và bị cách chức, từ đó rời bỏ quan trường để dấn thân vào con đường hoạt động yêu nước.

Những năm cuối đời, cụ Nguyễn Sinh Sắc sống giản dị tại Cao Lãnh (Đồng Tháp), hành nghề bốc thuốc, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Ngày 27-11-1929 (nhằm ngày 27-10 năm Kỷ Tỵ), cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc qua đời, hưởng thọ 67 tuổi.

Tuy thời gian làm Tri huyện tại Bình Khê không dài, nhưng nơi đây đã ghi dấu sự kiện lịch sử quan trọng - nơi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) từng đến thăm cha trước khi ra đi tìm đường cứu nước.

Lễ giỗ được tổ chức theo nghi thức truyền thống. Ảnh: Đ.N

Sau Lễ giỗ, các đại biểu và nhân dân đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao, đạo đức và nhân cách cao đẹp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - nhà nho yêu nước, thương dân, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.