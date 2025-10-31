Lễ giỗ 157 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 31-10 (nhằm ngày 11-9 âm lịch), tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cát Tiến long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 157 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868-2025).

Dự lễ giỗ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Cùng dự còn có đoàn khách mời tỉnh An Giang và đông đảo cán bộ, người dân địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: N.H

Với lòng tri ân, tôn kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương và nhân dân đã dâng hương tưởng niệm; đồng thời, ôn lại cuộc đời chiến đấu với những chiến công hiển hách của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Đọc chúc văn ôn lại công lao của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: N.H

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực sinh năm 1838, tên thật là Nguyễn Văn Lịch. Ông sinh ra tại làng Bình Nhựt, huyện Cửu An, phủ Tân An (nay thuộc xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh). Nguyên quán tại làng Vĩnh Hội, tổng Trung An, huyện Phù Cát, trấn Bình Định (nay là thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai).

Nguyễn Trung Trực nổi tiếng giỏi võ từ nhỏ, cương trực, nghĩa hiệp, giàu lòng yêu nước, thương dân. Khi thực dân Pháp chiếm thành Gia Định, Nguyễn Trung Trực đứng lên lập đội dân dũng và được nhiều người hưởng ứng theo ông.

Năm 1861, Nguyễn Trung Trực gia nhập nghĩa quân do Trương Định lãnh đạo. Ông là thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Bộ, đã trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh oanh liệt, tiêu biểu nhất là hai chiến công: đốt cháy, làm chìm tàu "Hy vọng" trên vàm Nhựt Tảo, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) vào ngày 10-12-1861 và tiêu diệt đồn lũy đầu não của giặc Pháp ngay tại tỉnh lỵ Rạch Giá năm 1868.

Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Ngày 19-9-1868, Nguyễn Trung Trực bị sa vào tay giặc. Thực dân Pháp đưa ông về Sài Gòn, tra khảo và chiêu dụ đầu hàng, quy thuận nhưng đều thất bại. Biết không thể mua chuộc, Pháp đưa ông về Rạch Giá xử chém vào ngày 27-10-1868.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã hy sinh oanh liệt vì dân, vì nước với khí phách anh hùng cùng câu nói: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người nước Nam đánh Tây”.

Những chiến công hiển hách của ông có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ non sông đất nước, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.